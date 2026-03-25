Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Tham vọng của CEO Meta

Bảng tin nội bộ của Meta tràn ngập các bài đăng từ nhân viên chia sẻ những trường hợp sử dụng AI mới và công cụ họ tự xây dựng. Nhiều người mô tả bầu không khí hiện tại gợi nhớ những ngày đầu khi công ty còn mang tên Facebook với phương châm "hành động nhanh và phá vỡ mọi thứ".

"Chúng tôi đang đầu tư vào các công cụ tích hợp AI để mỗi cá nhân tại Meta có thể hoàn thành nhiều việc hơn. Meta đang nâng cao vai trò của từng cá nhân và tinh gọn các nhóm. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ hoàn thành được nhiều việc hơn và công việc cũng sẽ thú vị hơn nhiều", Mark Zuckerberg nói.

Nhân viên đã bắt đầu dùng công cụ trợ lý cá nhân có tên My Claw, có quyền truy cập vào nhật ký trò chuyện và tệp công việc. Nó có thể hỗ trợ liên lạc với đồng nghiệp thay mặt người dùng và thậm chí liên lạc với trợ lý AI của họ. Theo một số nguồn tin, một nhóm nội bộ nơi các trợ lý AI của nhân viên đang được thử nghiệm để tự trò chuyện với nhau.

Một công cụ khác tên Second Brain đang thu hút sự chú ý trong nội bộ công ty. Được xây dựng bởi một nhân viên Meta trên nền tảng Claude, công cụ này có thể lập chỉ mục và truy vấn tài liệu dự án. Một số nhân viên mô tả Second Brain "được thiết kế để trở thành một trợ lý AI cấp cao".

Meta cũng vừa mua lại Manus, startup Singapore chuyên huấn luyện trợ lý AI cá nhân có thể thực hiện các tác vụ thay người dùng. Trước đó, công ty cũng sở hữu thành công Moltbook, mạng xã hội dành cho trợ lý AI.

Thước đo hiệu suất nhân viên

Việc dùng AI là một tiêu chí trong đánh giá hiệu suất nhân viên. Nhân viên được khuyến khích tham dự các buổi hướng dẫn AI nhiều lần mỗi tuần, tham gia các cuộc thi lập trình AI thường xuyên và tự xây dựng công cụ tự động để tăng tốc công việc. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo vì thế lan rộng nhanh chóng trong toàn công ty.

Meta vừa thành lập một nhóm kỹ thuật mới, có nhiệm vụ dùng AI để đẩy nhanh phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn của công ty.

"Chúng tôi đang thiết kế nhóm này để trở thành một tổ chức ứng dụng AI ngay từ ngày đầu tiên", Maher Saba, Giám đốc phụ trách nhóm kỹ thuật AI viết trong bài đăng nội bộ.

Song, không phải tất cả nhân viên đều cảm thấy phấn khích. Trong khi một số mô tả thời kỳ này là thú vị và tạo động lực, nhiều người khác lo ngại về nguy cơ sa thải. Thực tế, Meta đã trải qua nhiều đợt cắt giảm lớn. Năm 2022, sau khi đạt đỉnh 87.314 nhân viên, công ty sa thải 11.000 người. Năm 2023, Zuckerberg tuyên bố "năm hiệu quả" và cắt thêm 10.000 vị trí nữa.

Susan Li, Giám đốc tài chính Meta thừa nhận sức ép cạnh tranh đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách vận hành. "Tôi luôn suy nghĩ nhiều về việc đảm bảo rằng với quy mô hiện tại, chúng tôi phải hoạt động hiệu quả hơn so với các công ty đã ứng dụng AI ngay từ đầu", bà nói tại một hội nghị vào đầu tháng 3.