Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Sony gần như ngừng mảng kinh doanh thẻ nhớ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sony thông báo ngừng nhận đơn hàng với hầu hết dòng sản phẩm thẻ nhớ SD và CFexpress do thiếu hụt nguồn cung.

"Do tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn (bộ nhớ) trên toàn cầu và các yếu tố khác, dự kiến nguồn cung không đáp ứng nhu cầu về thẻ nhớ CFexpress và SD trong tương lai gần. Vì vậy, chúng tôi quyết định tạm thời ngừng nhận đơn đặt hàng từ ngày 27/3", Sony thông báo trên trang chủ cuối tuần qua. "Việc kinh doanh trở lại phụ thuộc tình hình chuỗi cung ứng và sẽ có thông tin riêng trên website".

Theo Sony, động thái với tác động đến tất cả dòng thẻ nhớ CFexpress Type A (240 GB, 480 GB, 960 GB và 1.920 GB), CFexpress Type B (480 GB và 240 GB) và thẻ SD (mang thương hiệu Touch 256 GB, 128 GB và 64 GB cũng như toàn bộ model cấp thấp hơn). Hiện Sony chỉ còn kinh doanh hai mẫu CFexpress Type B 960GB và dòng thẻ SD SF-UZ, nhưng số lượng cũng "không còn nhiều".

Theo Petapixel, việc ngừng mảng kinh doanh thẻ nhớ sẽ gây khó khăn nhất định tới cộng đồng nhiếp ảnh và lưu trữ chất lượng cao. Các sản phẩm thẻ nhớ của hãng được ưa chuộng, dù giá thường cao hơn so với đối thủ khác cùng thông số.

Một mẫu thẻ nhớ của Sony. Ảnh: Bảo Lâm

Việc Sony thiếu chip nhớ để sản xuất thẻ nhớ diễn ra trong bối cảnh bùng nổ các trung tâm dữ liệu. Từ năm 2025, các nhà sản xuất phần cứng thiết bị điện tử và người tiêu dùng đã phải vật lộn với "mùa đông bộ nhớ", khi RAM, SSD bị gom bởi các trung tâm dữ liệu để phục vụ cuộc đua về AI, khiến giá linh kiện này trên thị trường tiêu dùng tăng gấp nhiều lần.

Thẻ SD và CFexpress là thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyên dụng cho máy ảnh, máy quay phim và thiết bị ghi hình. SD (Secure Digital) phổ biến cho nhu cầu thông thường, quay phim 4K, trong khi CFexpress cung cấp tốc độ siêu cao (Type A, B, C) phục vụ quay phim 8K/RAW và chụp ảnh liên tục tốc độ cao. Theo Tech Insights, việc một công ty lớn như Sony quyết định tạm ngừng sản xuất thẻ nhớ, hiệu ứng có thể lan rộng ra các hãng khác.

Trước đó, giới chuyên gia cảnh báo các thiết bị có chip nhớ sẽ tăng giá thời gian tới do nguồn cung khan hiếm. "Nếu thiết bị sử dụng bộ nhớ, giá thành có thể tăng lên nữa", trang BBC dẫn lời Steve Mason, Tổng giám đốc của công ty sản xuất máy tính CyberPowerPC, nói.

Trong chia sẻ hồi tháng 1, CyberPowerPC cho biết đang nhận được báo giá bộ nhớ cao hơn 500% so với trước đó vài tháng. Theo Mason, sẽ đến lúc chi phí linh kiện tăng cao và buộc nhà sản xuất cũng như người dùng phải "đưa ra quyết định về giá".

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/sony-gan-nhu-ngung-mang-kinh-doanh-the-nho-5056306.html

Tin liên quan

Tags:

#Sony #thẻ nhớ #CFexpress #SD #chip nhớ #lưu trữ #công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.
Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok

Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok

Khi sử dụng TikTok, bạn có thể gặp phải những tin nhắn không mong muốn từ người lạ. TikTok cung cấp các công cụ để người dùng kiểm soát quyền riêng tư và chặn những tin nhắn gây phiền toái.
ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.
Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Thị trường TV toàn cầu đối mặt nguy cơ tăng giá mạnh trong năm 2026 khi cơn sốt AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí sản xuất và giá bán leo thang.