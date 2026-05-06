Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo mở đợt cao điểm toàn quốc chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đồng loạt ra quân đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5 đến hết ngày 30/5/2026.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp tại một số lĩnh vực, địa bàn; tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Sinh viên tham quan gian trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ tại Chương trình tọa đàm giữa Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và thế hệ trẻ Việt Nam, tháng 9/2025. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất trong công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan, đồng thời tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026, các lực lượng chức năng trên cả nước sẽ bước vào đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; đồng thời triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, đặc biệt là các trang cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các địa phương trong công tác kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Thủ tướng cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh hoạt động kiểm sát, truy tố, xét xử các vụ án sở hữu trí tuệ, bảo đảm nghiêm minh, có tính răn đe, lựa chọn một số vụ án điển hình để xử lý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại doanh nghiệp; bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng; phấn đấu số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ tháng 5/2025.

Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc xử lý tăng tối thiểu 20%.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới; chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm số vụ việc bị xử lý tăng ít nhất 20%.

Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời cung cấp thông tin, kết quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam tới các đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng hằng tuần hoặc khi có yêu cầu. Báo cáo tổng hợp toàn bộ kết quả thực hiện phải hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao; kịp thời cung cấp ý kiến chuyên môn, kết luận giám định để phục vụ xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng cường điều phối liên ngành, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vụ việc trọng điểm, phức tạp.

Đối với địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu khẩn trương thành lập Tổ công tác liên ngành do Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triển khai hiệu quả đợt cao điểm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

baotintuc.vn
Tiên phong trong thời bình

Bước tiến mới của bộ máy cấp xã

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

