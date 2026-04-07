Chính trị

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thiện các phần việc, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).

Cùng đi có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đại diện các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh khu mộ đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng).

Đoàn công tác kiểm tra tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công ngày 15/11/2025 do Công ty TNHH Đức Lộc Tài (Bắc Ninh), Công ty TNHH và Xây dựng Khánh Môn (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) thi công. Đến nay, các hạng mục tại khu lưu niệm và khu mộ đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.

Các hạng mục tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cơ bản hoàn thành.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và lực lượng liên quan trong việc tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Nhấn mạnh tầm vóc, ý nghĩa của đợt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tập trung cao độ, hoàn thiện dự án đảm bảo chất lượng và thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để đón tiếp Nhân dân, du khách và các đoàn công tác về dâng hương, tham quan, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó, góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát tổng thể các hạng mục đã hoàn thành và đang triển khai; chú trọng hoàn thiện chi tiết, hệ thống cảnh quan, cây xanh, vệ sinh môi trường… bảo đảm sự đồng bộ, trang nghiêm và hài hòa với không gian văn hóa, tâm linh của khu di tích.

Tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh - nơi diễn ra lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và chương trình nghệ thuật đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác đã cho ý kiến một số nội dung, phần việc cụ thể về cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết…

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan tập trung cao độ, bám sát kế hoạch triển khai để bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra chu đáo, trang trọng, thiết thực.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày, trong đó, sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa chủ trì buổi lễ trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.