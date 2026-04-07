Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026). Cùng đi có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng).

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công ngày 15/11/2025 do Công ty TNHH Đức Lộc Tài (Bắc Ninh), Công ty TNHH và Xây dựng Khánh Môn (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) thi công. Đến nay, các hạng mục tại khu lưu niệm và khu mộ đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và lực lượng liên quan trong việc tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Nhấn mạnh tầm vóc, ý nghĩa của đợt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tập trung cao độ, hoàn thiện dự án đảm bảo chất lượng và thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để đón tiếp Nhân dân, du khách và các đoàn công tác về dâng hương, tham quan, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó, góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát tổng thể các hạng mục đã hoàn thành và đang triển khai; chú trọng hoàn thiện chi tiết, hệ thống cảnh quan, cây xanh, vệ sinh môi trường… bảo đảm sự đồng bộ, trang nghiêm và hài hòa với không gian văn hóa, tâm linh của khu di tích.

Tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh - nơi diễn ra lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và chương trình nghệ thuật đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác đã cho ý kiến một số nội dung, phần việc cụ thể về cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan tập trung cao độ, bám sát kế hoạch triển khai để bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra chu đáo, trang trọng, thiết thực.