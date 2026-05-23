Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Nhiều năm qua, các địa phương: Tiên Điền, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đan Hải đã quy tập được 140 ngôi mộ vô chủ, không rõ danh tính về khu nghĩa trang tại thôn Thịnh Mỹ (xã Tiên Điền) an táng.

Nghĩa trang mộ vô chủ tại thôn Thịnh Mỹ, xã Tiên Điền.

Do thiếu người thường xuyên chăm sóc nên khu nghĩa trang mộ vô chủ có thời điểm nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm. Trăn trở trước thực trạng đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được sự thống nhất của UBND xã Tiên Điền, Hội Người cao tuổi xã đã đứng ra nhận trách nhiệm quản lý, chăm sóc và hương khói cho các phần mộ tại đây.

Việc chăm nom tại khu nghĩa trang mộ vô chủ được Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền thực hiện định kỳ.

Vào dịp lễ, tết, ngày rằm... các thành viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền đã đến nghĩa trang để quét dọn, thắp hương lên các phần mộ. Mỗi việc làm đều được các hội viên thực hiện bằng sự tận tâm và trách nhiệm.

Theo các hội viên, khó khăn lớn nhất là khu nghĩa trang khá rộng, cỏ dại mọc nhanh. Trong khi đó, những người tham gia đều tuổi cao, sức khỏe có phần hạn chế nên việc dọn dẹp khá vất vả. Tuy nhiên, ai cũng cố gắng thu xếp thời gian tham gia vì mong muốn các phần mộ luôn sạch sẽ và được hương khói đầy đủ.

Bà Phan Thị Khai - hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền chia sẻ: “Mỗi lần đến đây dọn dẹp, thắp hương, chúng tôi đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Với chúng tôi, việc làm này xuất phát từ mong muốn những người đã khuất, dù không có người thân chăm nom vẫn được hương khói đầy đủ”.

Các hội viên tổ chức dọn vệ sinh tại nghĩa trang mộ vô chủ bằng sự thành kính và trách nhiệm.

Trao đổi về việc làm đầy nhân văn này, bà Nguyễn Thị Xuân Hoa - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền cho biết: “Chúng tôi luôn tâm niệm, ai khi đã khuất cũng cần được hương khói, chăm nom để không còn lạnh lẽo, hiu quạnh. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc các hội viên gắn bó với công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa này. Hiện nay, Hội phân công các chi hội duy trì nhóm từ 5 - 7 người định kỳ đến chăm sóc các ngôi mộ vô chủ. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến trồng thêm hoa, cây xanh để tạo cảnh quan sạch đẹp, góp phần mang lại không gian trang nghiêm, ấm áp hơn cho nghĩa trang”.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền cùng các hội viên dọn dẹp tại các ngôi mộ vô chủ.

Nghĩa trang tại thôn Thịnh Mỹ (xã Tiên Điền) được quy hoạch với quy mô gần 400 ngôi mộ. Thời gian tới, khi phát hiện mộ vô chủ trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng các dự án, chính quyền địa phương sẽ quy tập về an táng tại đây.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền cho hay: “Việc Hội Người cao tuổi xã đảm nhận chăm sóc, hương khói cho các phần mộ vô chủ là hoạt động rất nhân văn. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Người cao tuổi xã, huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác quy tập, chăm sóc, hương khói các phần mộ, qua đó góp phần duy trì và lan tỏa mô hình ý nghĩa này cũng như giáo dục truyền thống nhân ái, nghĩa tình cho thế hệ trẻ”.

Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn

Từ sự lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu đã được hỗ trợ số tiền hơn 185 triệu đồng.
Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi

Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.
Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
