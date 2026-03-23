Những người lặng lẽ chăm nom gần 1.200 ngôi mộ vô chủ

Toàn xã Cẩm Lạc hiện có 1.158 ngôi mộ vô chủ, nằm rải rác tại 7 nghĩa trang của xã. Đây là các phần mộ được quy tập trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm và quá trình tích tụ ruộng đất ở địa phương. Trước đây, do không có thân nhân chăm nom, nhiều ngôi mộ rơi vào cảnh hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, xuống cấp theo thời gian.

Khuôn viên nghĩa trang thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, nơi có 287 ngôi mộ vô chủ được chăm sóc, hương khói mỗi ngày.

Trăn trở trước thực trạng đó, từ ngày 18/11/2025, Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc đã đứng ra nhận trách nhiệm quản lý, chăm sóc toàn bộ các phần mộ vô chủ. Định kỳ mỗi tháng một lần, các hội viên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang cỏ dại, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang.

Đối với các hội viên, đây không chỉ là công việc tự nguyện mà còn là trách nhiệm từ tâm. Ông Phạm Văn Đậu - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc) chia sẻ: “Chúng tôi tâm niệm rằng, dù là ai khi đã khuất cũng cần được hương khói đầy đủ để không còn hiu quạnh. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi gắn bó với công việc thầm lặng nhưng ý nghĩa này”.



Định kỳ mỗi tháng một lần, các hội viên Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc lại triển khai phần việc chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang.

Ông Võ Văn Điển - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc cho biết: “Việc chăm sóc, hương khói cho các phần mộ vô chủ không chỉ là trách nhiệm mà còn là việc làm xuất phát từ tình cảm, đạo lý. Chúng tôi sẽ duy trì hoạt động này thường xuyên, huy động hội viên tham gia dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang; đồng thời tổ chức thắp hương vào các dịp lễ, tết để góp phần giữ gìn sự trang nghiêm, thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã khuất.”

Không quen biết, không họ hàng thân thích, nhưng bằng tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia, hội viên Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc vẫn lặng thầm chăm nom, hương khói cho 1.158 ngôi mộ vô chủ trên địa bàn.

Đánh giá cao cách làm ý nghĩa này, ông Nguyễn Siêu Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, việc chăm nom các phần mộ vô chủ của hội viên Hội Người cao tuổi xã còn góp phần lan tỏa ý thức cộng đồng trong gìn giữ nghĩa trang, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình tại địa phương. Đây cũng là mô hình dân vận khéo tiêu biểu của địa phương".

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc vẫn lặng thầm chăm sóc, tôn tạo những phần mộ vô chủ bằng tất cả sự tận tụy và trách nhiệm.

Cũng theo ông Nguyễn Siêu Cường, thời gian tới, trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã, dự kiến sẽ có khoảng 400 ngôi mộ được cất bốc, trong đó có khoảng 70 ngôi mộ vô chủ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Người cao tuổi xã, tăng cường kết nối, huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác quy tập, chăm sóc, hương khói các phần mộ, qua đó góp phần duy trì và lan tỏa mô hình ý nghĩa này một cách bền vững.

Những việc làm lặng thầm nhưng giàu tính nhân văn của Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc đang góp phần làm đẹp thêm truyền thống nghĩa tình của quê hương, lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng.