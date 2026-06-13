Lan tỏa niềm vui trong những ngôi nhà mới ở xã Lộc Hà

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà đến kiểm tra, hỗ trợ gia đình ông Lê Doãn Đăng và bà Hoàng Thị Kiên (thôn Xuân Triều) hoàn thiện nhà ở.

Cuối tháng 9/2025, ngôi nhà của vợ chồng ông Lê Doãn Đăng và bà Hoàng Thị Kiên (thôn Xuân Triều) bị bão xô đổ. Từ đó đến nay, hai ông bà phải sống trong cảnh sinh hoạt chật chội, thiếu thốn ở nhà con trai. Cách đây 4 tháng, khi bắt tay xây dựng lại nhà mới, ông Đăng bất ngờ lâm bệnh nặng, phải điều trị dài ngày. Mọi khoản tích góp đều dồn cho việc chữa bệnh, khiến công trình dang dở. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà đã trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng, tiếp thêm động lực để họ sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lê Doãn Đăng.

Ngày nhận kinh phí hỗ trợ, bà Hoàng Thị Kiên không giấu được xúc động khi đứng trước căn nhà còn ngổn ngang gạch đá. Bà Kiên chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình éo le nên chỉ xây được phần thô chứ không còn khả năng lợp mái và hoàn thiện. Vì vậy, hôm nay nhận số tiền hỗ trợ ý nghĩa này tôi rất mừng. Ngay sáng mai, tôi sẽ liên hệ với tổ thợ đến xây dựng tiếp để sớm có nơi ở kiên cố, yên tâm an hưởng tuổi già, không còn nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa bão”.

Khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Hồng ở thôn Hòa Bình.

Bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi, ở thôn Hòa Bình) là con liệt sỹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở xuống cấp nhiều năm nay. Ủy ban MTTQ xã đã hỗ trợ kinh phí giúp bà xây dựng nhà mới. Sau hơn 3 tháng khởi công, đến nay, ngôi nhà tình nghĩa của bà Hồng đã cơ bản hoàn thành. Căn nhà rộng 80m², trị giá hơn 450 triệu đồng, khang trang và ấm cúng, chuẩn bị được đưa vào sử dụng, thay thế cho căn nhà gỗ ba gian đã bị xuống cấp. Niềm vui của gia chủ cũng đã lan tỏa đến bà con lối xóm, họ hàng, lực lượng đến hỗ trợ.

Ngôi nhà mơ ước của bà Nguyễn Thị Hồng đã cơ bản hoàn thiện, chờ ngày vào ở.

Bà Hồng phấn khởi: “Nhờ được Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 70 triệu đồng cùng sự giúp sức bằng ngày công của Hội LHPN xã và Đồn Biên phòng Cửa Sót nên hôm nay tôi đã có một mái ấm mới khang trang. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là nơi để tôi thờ cúng, hương khói cho bố. Tôi rất vui và thực sự biết ơn sự quan tâm của các cấp, ngành và những tấm lòng nhân ái đã đồng hành với gia đình”.

Các lực lượng đến hỗ trợ thân nhân liệt sỹ sắp xếp đồ dùng để chuẩn bị vào nhà mới.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Lộc Hà đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công hoàn cảnh khó khăn và các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi sự chung tay của con em xa quê, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong, ngoài địa phương để chăm lo cho các đối tượng yếu thế.

Xã Lộc Hà vận động Agribank Chi nhánh Lộc Hà hỗ trợ cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Thanh (thôn Yên Định) làm nhà ở.

Ngoài việc vận động kinh phí và trao tặng các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt, Đoàn xã còn huy động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công. Từ vận chuyển vật liệu, phụ hồ, láng sân đến dọn dẹp vệ sinh sau xây dựng… mỗi phần việc đều thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ. Qua đó không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình khó khăn mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Lộc Hà đã hỗ trợ xây dựng 95 ngôi nhà mới và sửa chữa 456 ngôi nhà bị hư hỏng do bão với tổng kinh phí 13,1 tỷ đồng. Các công trình đều đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của người dân, hài hòa với cảnh quan và quy hoạch khu dân cư.

Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho bà Trần Thị Nam ở thôn Xuân Hải.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà cho biết: “Thời gian qua, công tác chăm lo cho người nghèo được triển khai thường xuyên, liên tục trên địa bàn; trong đó hỗ trợ xây dựng nhà ở là điểm nhấn nổi bật. Để giúp các đối tượng yếu thế an cư, lạc nghiệp, chúng tôi đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa. Những ngôi nhà mới được dựng xây không chỉ là chỗ ở an toàn trước mưa bão mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả cộng đồng. Đó cũng là điểm tựa để các đối tượng yếu thế được tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống”.