Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh người mẹ nghèo một mình gánh nợ nuôi con

Đúng ngày 30 Tết âm lịch năm 2024, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, anh Nguyễn Minh Kính - chồng chị Nguyễn Thị Thu Anh (SN 1982, thôn Hương Đại, xã Vũ Quang) qua đời. Giữa thời khắc mọi gia đình sum vầy đón Tết, căn nhà nhỏ của chị lặng đi trong nỗi mất mát. Chị mất đi người bạn đời, hai con mất đi người cha.

Suốt thời gian chồng đau ốm, chị Thu Anh vừa chạy vạy thuốc men, vừa gồng gánh mưu sinh. Chồng qua đời, chị tiếp tục một mình cáng đáng gia đình, nuôi hai con và xoay xở với những khoản nợ.

Chồng chị Thu Anh qua đời sau một thời gian lâm bệnh, để lại chị và hai con trai.

Tưởng rằng biến cố ấy đã là thử thách lớn nhất, nhưng hai năm sau, khó khăn lại tiếp tục ập đến. Chỉ hai ngày trước khi lên đường sang Đài Loan lao động, người con trai cả của chị là Nguyễn Minh Nhật (SN 2004) bất ngờ gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân. Hơn 100 triệu đồng gia đình chắt chiu vay mượn để lo chi phí xuất khẩu lao động gần như mất trắng. Chưa kịp gượng dậy sau cú sốc, gia đình lại oằn mình gánh thêm viện phí điều trị và hàng loạt khoản chi phát sinh.

Suốt ba tháng ròng rã, chị Thu Anh lặng lẽ ngược xuôi đưa con đi điều trị. Con đường từ bệnh viện trở về nhà trở thành hành trình quen thuộc của người mẹ nghèo. Đến nay, Nhật vẫn chưa thể đi lại bình thường, những chiếc đinh cố định xương vẫn còn trong chân. Ước mơ xuất ngoại để đổi đời của chàng trai 22 tuổi cũng đành gác lại, còn món nợ vay thì vẫn lặng lẽ đè nặng trên vai người mẹ.

"Ngày nhận được visa đi Đài Loan, cả nhà mừng lắm, thế mà tai nạn bất ngờ quá, mọi dự định đành gác lại. Giờ em cũng chưa đi lại được bình thường, cũng không làm được gì để kiếm tiền phụ mẹ, em cảm thấy mình như một gánh nặng" - Nguyễn Minh Nhật chia sẻ.

Chị Thu Anh chăm sóc con trai cả sau tai nạn giao thông.

Để đong từng bơ gạo, lo từng thang thuốc cho con, chị Thu Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì. Từ sáng sớm tinh mơ, chị đã có mặt ở một quán ăn gần nhà để bưng bê, rửa bát thuê. Hết giờ làm ở quán, ai thuê gì chị cũng nhận. Những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo, những cơn đau lưng, nhức khớp hành hạ mỗi đêm, nhưng người mẹ ấy chưa từng dám nghỉ một ngày công. Bởi chị hiểu, chỉ cần mình gục ngã, bữa cơm của ba mẹ con sẽ vơi đi, còn khoản nợ hàng trăm triệu đồng cùng tiền thuốc men của con sẽ không biết bấu víu vào đâu.

Chị Nguyễn Thị Ý (thôn Hương Đại, xã Vũ Quang), chủ quán nơi chị Thu Anh làm việc cho biết: "Chị Anh làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận, đi sớm về muộn, không nghỉ ngày nào. Chỉ khi con trai bị tai nạn giao thông, chị mới xin nghỉ một tuần công. Bà con xung quanh ai cũng biết hoàn cảnh chị nên thương lắm".

Chị Thu Anh không có công việc ổn định, chủ yếu là đi bưng bê, rửa bát thuê ở các quán ăn gần nhà.

Gánh nặng mưu sinh qua năm tháng đã vắt kiệt sức lực người mẹ. Chị Thu Anh ngày một hao gầy vì những nhọc nhằn cơm áo, còn căn nhà nhỏ cũng không tránh khỏi sự bào mòn của thời gian. Những thân cột gỗ bị mối mọt ăn rỗng, cánh cửa ván thưng đầy kẽ hở, nền nhà chắp vá từ những viên gạch cũ chị nhặt nhạnh khắp nơi. Sau mỗi mùa mưa bão, căn nhà lại thêm xuống cấp, nỗi lo của ba mẹ con cũng vì thế mà chất chồng theo ngày tháng.

“Nhà có 9 cái cột thì đều bị mối mọt ăn hết. Mỗi khi trời bão, nghe tiếng gió rít từng hồi, cả cột lẫn tường cứ rung lên, mẹ con tôi chỉ lo nhà sập. Hàng xóm ở bên thấy hoàn cảnh mẹ con tôi như vậy nên mỗi khi có thông báo sắp có bão lại gọi ba mẹ con sang ở”, chị Thu Anh chia sẻ.

Nền nhà được chắp vá bởi nhiều loại gạch và cột nhà đã xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm.

Hiểu được nỗi nhọc nhằn của mẹ, người con trai út là em Nguyễn Thanh Hải (SN 2011) luôn ngoan ngoãn đỡ đần việc nhà. Dù đã 15 tuổi nhưng vóc dáng em nhỏ thó, gầy gò hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Sức khỏe yếu khiến việc học của em bị gián đoạn. Hằng ngày, Hải ở nhà nấu cơm, quét dọn, chăm sóc anh trai để mẹ yên tâm đi làm thuê.

Nghĩ đến tương lai của các con, chị Thu Anh nghẹn ngào: “Nhiều người khuyên tôi cho con út đi học nghề nhưng gia đình không có tiền. Một mình lo cho ba miệng ăn, Nhật lại chưa bình phục, tôi không đủ khả năng chi trả mỗi tháng vài triệu đồng cho đứa sau đi học. Giờ tôi chỉ mong Nhật sớm khỏe lại, có thể đi làm. Mẹ con sẽ cố gắng vay mượn để cháu đi xuất khẩu lao động, mong có cơ hội thoát nghèo”.

Em Nguyễn Thanh Hải phụ giúp mẹ việc nhà.

Giữa những biến cố liên tiếp, đôi vai gầy của người mẹ ấy vẫn là điểm tựa duy nhất của cả gia đình. Động lực để chị Thu Anh bước tiếp đến hôm nay chính là tình yêu dành cho các con. Thế nhưng, những khoản nợ còn chồng chất cùng căn nhà xuống cấp khiến cuộc sống của ba mẹ con ngày một chật vật. Hơn lúc nào hết, gia đình chị rất cần sự chung tay, sẻ chia của các nhà hảo tâm để có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ông Trần Văn Trà - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quang cho biết: “Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Anh thuộc diện khó khăn. Chồng mất, một mình chị nuôi hai con, nay con trai lớn lại gặp tai nạn giao thông khiến hoàn cảnh càng thêm túng quẫn, nợ nần chồng chất. Ngôi nhà gia đình đang ở cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã quan tâm, thăm hỏi, động viên nhưng nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị sớm vượt qua khó khăn”.

Video: Hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Anh.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Chị Nguyễn Thị Thu Anh, thôn Hương Đại, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc: Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0911.480.396 Email: chuyendeht@gmail.com Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: Ủng hộ chị Nguyễn Thị Thu Anh, thôn Hương Đại, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

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