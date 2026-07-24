Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân Sơn Tây

(Baohatinh.vn) - Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và tri ân những người có công với cách mạng.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp UBND xã Sơn Tây vừa tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh và người cao tuổi trên địa bàn.
Tại chương trình, hơn 400 người dân đã được đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn và sàng lọc các bệnh lý về mắt. Qua khám, nhiều trường hợp mắc đục thủy tinh thể, mộng thịt, khô mắt và các bệnh lý nhãn khoa khác được phát hiện sớm, tư vấn phương án điều trị phù hợp, góp phần hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh trực thuộc Mắt Sài Gòn - Hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI ENTERPRISE, "Con dấu vàng" chất lượng quốc tế.
Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng các công nghệ chẩn đoán và điều trị nhãn khoa tiên tiến, bệnh viện mang đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ thị lực toàn diện cho người dân.
Đặc biệt, bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm và luôn cập nhật các phương pháp điều trị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và tối ưu trải nghiệm của người bệnh.
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới mục tiêu mang đến cho người dân Hà Tĩnh và khu vực lân cận cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay tại địa phương.
Địa chỉ: Số 100 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
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