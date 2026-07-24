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Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân Sơn Tây

Nguyễn Hiền
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(Baohatinh.vn) - Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và tri ân những người có công với cách mạng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp UBND xã Sơn Tây vừa tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh và người cao tuổi trên địa bàn.

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Chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí được Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 635/QĐ-SYT của Sở Y tế Hà Tĩnh về hỗ trợ, hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
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Tại chương trình, hơn 400 người dân đã được đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn và sàng lọc các bệnh lý về mắt. Qua khám, nhiều trường hợp mắc đục thủy tinh thể, mộng thịt, khô mắt và các bệnh lý nhãn khoa khác được phát hiện sớm, tư vấn phương án điều trị phù hợp, góp phần hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.
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Bên cạnh việc khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, các y, bác sĩ còn hướng dẫn người dân cách chăm sóc mắt đúng cách, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và hình thành thói quen bảo vệ thị lực hằng ngày. Đây là những kiến thức thiết thực, giúp người dân chủ động phòng ngừa các bệnh lý về mắt ngay từ sớm. (Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo xã Sơn Tây, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh tặng quà cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh và người cao tuổi trên địa bàn).
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Chương trình tại xã Sơn Tây là hoạt động ý nghĩa của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh nhằm góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, hoạt động cũng thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", tăng cường sự gắn kết giữa ngành y tế với chính quyền địa phương trong công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh trực thuộc Mắt Sài Gòn - Hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI ENTERPRISE, "Con dấu vàng" chất lượng quốc tế.

Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng các công nghệ chẩn đoán và điều trị nhãn khoa tiên tiến, bệnh viện mang đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ thị lực toàn diện cho người dân.

Đặc biệt, bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm và luôn cập nhật các phương pháp điều trị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và tối ưu trải nghiệm của người bệnh.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới mục tiêu mang đến cho người dân Hà Tĩnh và khu vực lân cận cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay tại địa phương.

Địa chỉ: Số 100 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 từ thứ 2 - thứ 7

Hotline: 0946 225 115 - 0946 235 115

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Tags:

#Khám sức khoẻ người dân #Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh #Chăm sóc sức khoẻ người dân #Bệnh lý về mắt

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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