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Gần 200 triệu đồng hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn

Ngân Giang
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(Baohatinh.vn) - Những phần quà ý nghĩa cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang tiếp thêm động lực cho các hoàn cảnh khó khăn vững bước trong học tập và cuộc sống.

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Sáng 18/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận biểu trưng 120 triệu đồng từ BIDV Hà Tĩnh để trao hỗ trợ cho con em công nhân lao động mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

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Trên nguồn kinh phí của BIDV Hà Tĩnh, các đoàn công tác đã đến thăm, trao hỗ trợ trực tiếp cho các cháu được nhận đỡ đầu trong toàn tỉnh. Đợt này có 33 cháu là con công nhân lao động mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành. Trong ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thế Hoàn cùng đại diện BIDV Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ em Mai Xuân Hiếu, con của chị Trần Thị Ngọc Mai (trú tại xã Đồng Lộc) - đoàn viên Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.
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Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lợi Châu trao hỗ trợ cho em Nguyễn Hoàng Bảo Luân (xã Kỳ Xuân), một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ mất sớm, bố là công nhân lao động Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải và hiện gia đình đang phải ở trọ.
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Cùng với BIDV Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lợi Châu cũng tham gia nhận đỡ đầu, hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn. Tổng kinh phí trao hỗ trợ trong đợt này gần 200 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
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Những phần quà được trao tận tay các gia đình không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động và cộng đồng xã hội đối với con công nhân lao động mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong ảnh: Trao quà hỗ trợ công nhân Xí nghiệp May 10 (Khu kinh tế Vũng Áng) có hoàn cảnh khó khăn.

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Chủ đề Lao động việc làm

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