Hơn 600 trẻ em khuyết tật ở Hà Tĩnh được khám, phẫu thuật miễn phí

Kỳ diệu hành trình tìm thấy mộ liệt sỹ quê Hà Tĩnh nhờ mạng xã hội 18/07/2026 13:34 Từ thông tin được chia sẻ trên không gian mạng, một người đàn ông ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy phần mộ của người chú ruột là liệt sỹ sau 59 năm thất lạc thông tin.

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh tại xã Hương Sơn 18/07/2026 11:30 Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh Trần Thế Dỵ tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Viettel Hà Tĩnh đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa 15/07/2026 19:09 Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.

Những người đăng ký hiến tạng ở Hà Tĩnh: Cho đi để sự sống được tiếp nối 12/07/2026 05:16 Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký hiến tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho những người khác. Với họ, cho đi để sự sống được tiếp nối...

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh mẹ già nghèo nuôi con tật nguyền 10/07/2026 08:00 Một mình nuôi con gái tật nguyền suốt 25 năm, tuổi già và bệnh tật khiến cuộc sống của bà Võ Thị Nghi (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) ngày càng chật vật.

Thu về 146 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện ở xã Can Lộc 30/06/2026 10:37 Với thông điệp “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu hút sự tham gia của gần 160 tình nguyện viên.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao gần 200 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn 27/06/2026 14:48 Từ sự kêu gọi và lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái BHT, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Đô và Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã được nhận số tiền gần 200 triệu đồng.

10 năm nâng bước trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng 26/06/2026 19:35 Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ phát triển – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh đã trở thành mái ấm của rất nhiều trẻ em khuyết tật.

Vòng tay nhân ái: Nhói lòng 3 mẹ con sống trong cảnh khốn khó 25/06/2026 14:55 Suốt nhiều năm, 3 mẹ con chị Bùi Thị Huệ (thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) sống trong căn nhà chật hẹp với muôn vàn thiếu thốn.

Nỗ lực chăm lo cho người yếu thế ở Đông Kinh 25/06/2026 08:15 Người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) đã được các cấp, các ngành và cộng đồng chăm lo, giúp đỡ về mọi mặt để vơi bớt khó khăn, có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư 24/06/2026 13:53 Các chương trình, phong trào, hoạt động vì người nghèo đã giúp người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những mái nhà khang trang, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.

Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh 23/06/2026 13:18 Mô hình “San sẻ yêu thương” do các nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhận thường xuyên có các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến các trẻ em tật nguyền.

Trao quà của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức cho hoàn cảnh khó khăn 21/06/2026 17:44 Tiếp tục các hoạt động hướng về quê hương, trong đợt trao quà lần thứ 21, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã dành 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và 20 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây 19/06/2026 13:00 Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.

Gần 200 triệu đồng hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn 18/06/2026 14:26 Những phần quà ý nghĩa cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang tiếp thêm động lực cho các hoàn cảnh khó khăn vững bước trong học tập và cuộc sống.

Hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho trẻ em vùng biên giới Hà Tĩnh 15/06/2026 18:49 Sau khi hoàn thành, "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" sẽ là mái ấm để 4 chị em ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Lan tỏa niềm vui trong những ngôi nhà mới ở xã Lộc Hà 13/06/2026 15:38 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Qua đó giúp họ “an cư lạc nghiệp”, vươn lên trong cuộc sống.

Trao 100 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin 12/06/2026 15:39 Các đơn vị đã trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh).

Vòng tay nhân ái: Xót xa cụ ông 90 tuổi chăm vợ già yếu, con bị ung thư 11/06/2026 16:44 Bước sang tuổi 90, ông Lê Văn Nhu (thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang là trụ cột chăm lo cho người vợ già yếu và con trai mang bệnh hiểm nghèo.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT khởi công ngôi nhà nhân ái thứ 49 06/06/2026 14:00 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn ở xã Đức Thọ.

Tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và người khuyết tật 01/06/2026 12:48 Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng là nguồn hỗ trợ, động viên các em nhỏ mồ côi ở Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Vòng tay nhân ái: Giấc mơ "mái ấm bình yên" của người mẹ nghèo 29/05/2026 05:30 Kể từ khi chồng mất, chị Đinh Thị Long (thôn Đông Xá, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) lặng lẽ gồng gánh cuộc đời, một mình nuôi 5 người con trong điều kiện thiếu thốn.

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ 23/05/2026 14:18 Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Cấp phát tiền mặt hỗ trợ 725 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai 20/05/2026 17:15 725 hộ dân tại Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trong năm 2025 được hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tiếp thêm yêu thương cho trẻ mồ côi tại chùa Vĩnh 17/05/2026 15:00 Nhiều phần quà được trao cho các em nhỏ mồ côi tại chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ xã góp tiền tiết kiệm, nâng bước trẻ mồ côi đến trường 16/05/2026 16:42 Khoản tiết kiệm nhỏ hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ mồ côi, học sinh khó khăn tiếp tục hành trình đến trường.

Hơn 80 triệu đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi và phụ nữ khó khăn 16/05/2026 12:56 Hội LHPN tỉnh đã trao 60 suất quà cho trẻ em mồ côi và 11 suất quà cho phụ nữ mang thai gặp hoàn cảnh khó khăn ở các xã Phúc Trạch và Hương Xuân.

Vòng tay nhân ái: Khó khăn chồng chất trong gia đình hai mẹ con cùng mắc ung thư 14/05/2026 14:01 Sau ly hôn, chị Nguyễn Thị Tình (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) phải một mình nuôi 5 con nhỏ. Khó khăn chồng chất khi cả chị và mẹ ruột lần lượt mắc ung thư.

"Liều thuốc tinh thần” cho các bệnh nhân 08/05/2026 16:12 Dự án "Một bức tranh – Nhiều hy vọng" mang nghệ thuật đến bệnh viện Hà Tĩnh, góp phần giúp bệnh nhân vui vẻ, lạc quan và động lực vượt qua khó khăn.