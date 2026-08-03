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Hơn 600 trẻ em khuyết tật ở Hà Tĩnh được khám, phẫu thuật miễn phí

Ngân Giang
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(Baohatinh.vn) - Hơn 600 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được các chuyên gia tuyến Trung ương cùng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám sàng lọc, điều trị miễn phí.

Sáng 3/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm II (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) tổ chức Chương trình "Hành trình gieo mầm xanh hy vọng" khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

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Chương trình diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3 - 4/8. Theo kế hoạch, hơn 600 trẻ em sẽ được các chuyên gia tuyến Trung ương cùng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sàng lọc, hội chẩn và chỉ định điều trị, phẫu thuật đối với các dị tật và bệnh lý như: răng hàm mặt, mắt, vận động, tiết niệu, di chứng sau bỏng, u bướu và một số dị tật khác.
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Các y, bác sĩ đã triển khai công tác tiếp đón, khám sàng lọc, hội chẩn và chỉ định điều trị, phẫu thuật cho các bệnh nhân theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả.
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Bên cạnh công tác khám và phẫu thuật, các chuyên gia còn trực tiếp tư vấn cho bệnh nhân và người nhà về phương án điều trị, chăm sóc trước và sau phẫu thuật nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.
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Đây là hoạt động nhân văn, góp phần giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận các kỹ thuật mới từ chuyên gia tuyến Trung ương.
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Tại chương trình, Ban Tổ chức cùng các đơn vị tài trợ đã trao 30 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

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Tags:

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