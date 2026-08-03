Hơn 600 trẻ em khuyết tật ở Hà Tĩnh được khám, phẫu thuật miễn phí

(Baohatinh.vn) - Hơn 600 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được các chuyên gia tuyến Trung ương cùng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám sàng lọc, điều trị miễn phí.
Sáng 3/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm II (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) tổ chức Chương trình "Hành trình gieo mầm xanh hy vọng" khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.
Tiếp tục các hoạt động hướng về quê hương, trong đợt trao quà lần thứ 21, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã dành 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và 20 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
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