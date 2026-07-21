Trao 1.000 phần quà tri ân người có công tại Hương Khê

Sáng 21/7, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP phối hợp với UBND xã Hương Khê tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà tri ân người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tổng giá trị chương trình là 300 triệu đồng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 1.000 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân người có công tại xã Hương Khê.

Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, được trích từ quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, được trích từ Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

Những phần quà thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công và các gia đình đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.