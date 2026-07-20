Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Sơn Tây, Sơn Giang và Hương Sơn. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.
Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Thành Đồng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20/7, đồng chí Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Mai Hoa, Thượng Đức, Vũ Quang và Tứ Mỹ.
Tại các gia đình, Đại tá Hoàng Xuân Đông cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, lan tỏa sâu rộng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”.
Chiều cùng ngày, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huế và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.
Tại các điểm đến, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huế và các thương binh, bệnh binh. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ cha anh; tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, để cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên và có bài phát biểu với các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương ở Hà Tĩnh làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành diễn tập đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn công tác Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố mong muốn những tình cảm sẻ chia của TP Hải Phòng sẽ góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách trên địa bàn Hà Tĩnh.
Dâng hương tại các địa chỉ Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, TP Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong quá trình lấy mẫu ADN, lực lượng chức năng phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác và an toàn.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng.
Hình ảnh bà Nguyễn Thị Lệ vì ước hẹn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mà gần 60 năm qua vẫn ở vậy, đã thêm một lần nhắc nhớ về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thủy chung, giàu đức hy sinh, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 16/7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy Sở Tư pháp quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung của các quy chế, xác định việc thực hiện quy chế là trách nhiệm chính trị của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc. Tiếp tục nâng cao chất lượng từng quyết sách, báo cáo thẩm tra, từng kiến nghị sau giám sát...
Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc.
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