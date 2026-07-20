Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Sơn Tây, Sơn Giang và Hương Sơn. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1945), trú thôn Trung Tâm, xã Sơn Tây. Ông Đường là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 62%.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ân cần hỏi thăm về sức khỏe, tình hình đời sống của gia đình ông Nguyễn Xuân Đường.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thành Đồng và đoàn đã tới thăm, tặng quà bà Cao Thị Uyển (SN 1945), trú thôn Đông Hà, xã Sơn Giang. Bà Uyển là vợ liệt sĩ Đặng Xuân Quý.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Xuân Lưu (SN 1919), trú thôn Sơn Bằng, xã Hương Sơn. Cụ Lưu là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Thành Đồng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20/7, đồng chí Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Mai Hoa, Thượng Đức, Vũ Quang và Tứ Mỹ.

​Đại tá Hoàng Xuân Đông cùng đoàn đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1939, ở thôn Sơn Bình, xã Tứ Mỹ - thân nhân liệt sĩ).

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn thăm hỏi ông Cù Hoàng Kỳ (SN 1952, xã Mai Hoa - bệnh binh mất sức 61%).

Đoàn thăm hỏi gia đình ông Lê Quang Đáng (SN 1944, ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức - thương binh 4/4).

Đoàn tặng quà bà Lê Thị An (SN 1954, ở thôn Hợp Trí, xã Vũ Quang - vợ liệt sĩ).

Tại các gia đình, Đại tá Hoàng Xuân Đông cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, lan tỏa sâu rộng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”.

Chiều cùng ngày, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huế và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Hồ Huy Thành đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huế (SN 1926) tại thôn An Thượng, xã Nghi Xuân.

Tiếp đó, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà ông Đặng Thái Thành (SN 1938) tại thôn Hồng Thuận, xã Tiên Điền.

Ông Thành là thương binh 81%, bệnh binh 41-60%, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho ông Dương Văn Quyết (SN 1954) tại thôn Phúc Lộc, xã Đan Hải.

Ông Quyết hiện là thương binh 85%.

Đồng chí Hồ Huy Thành cũng đã đến tặng quà, thăm hỏi ông Trần Đức Tý (SN 1959) tại thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm. Ông Tý là bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng.​