Lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, gia đình bà Lê Thị Hán (SN 1935, trú thôn Thạch Châu, xã Mai Phụ) - vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Giản (1937 - 1968) lại được lãnh đạo các cấp, ngành đến thăm hỏi, động viên. Năm nay, gia đình vinh dự đón đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đến thăm và tặng quà.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, tặng quà bà Lê Thị Hán - vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Giản.

Trong không khí ấm áp nghĩa tình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ và gia đình cho quê hương, đất nước.

Bà Lê Thị Lan - con dâu liệt sĩ Nguyễn Đức Giản chia sẻ: “Dịp kỷ niệm 30/4 vừa qua, gia đình tôi đã được các cấp, ngành hỗ trợ khởi công xây dựng nhà ở, nay lại được lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chúng tôi rất cảm kích. Mẹ chồng tôi tuổi đã cao, sức yếu, không còn minh mẫn nên sự quan tâm này là nguồn an ủi lớn, là sự ghi nhận, tri ân xứng đáng đối với những hy sinh, mất mát của gia đình”.

Gia đình bà Lê Thị Hán vừa được hỗ trợ kinh phí khởi công xây dựng nhà ở (tháng 4/2026).

Không riêng gia đình bà Hán, những ngày này, hàng nghìn gia đình chính sách, người có công trên địa bàn toàn tỉnh đều nhận được sự quan tâm, tri ân từ Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Nhiều đoàn công tác của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã đến tận các gia đình, các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công để thăm hỏi, tri ân; dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành tặng quà cho người có công nhân dịp 27/7.

Dịp này, toàn tỉnh đã trao tặng 78.517 suất quà với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng cho người có công, thân nhân liệt sĩ. Trong đó, 47.936 suất quà của Chủ tịch nước trị giá hơn 14,6 tỷ đồng; 30.512 suất quà của tỉnh trị giá hơn 9,5 tỷ đồng; 69 suất quà tặng người có công tiêu biểu tại các địa phương trị giá hơn 172 triệu đồng.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xã Thạch Xuân phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Tại các địa phương, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Thạch Xuân đã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026 trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Dương Chí Biên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Xuân cho biết: “Từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chúng tôi sẽ triển khai thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; phối hợp cùng các đơn vị, đoàn thể hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, cải tạo vườn hộ; chăm sóc các địa chỉ đỏ, tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình”… Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Các đơn vị, đoàn thể triển khai hoạt động tri ân với nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực.

Điểm đáng chú ý trong công tác tri ân năm nay là việc triển khai chủ trương lấy mẫu sinh phẩm ADN của liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ để giám định, xác minh danh tính. Đây là một chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thắp lên hy vọng cho những gia đình vẫn đang mòn mỏi đi tìm thông tin về người thân đã hy sinh.

Quá trình triển khai tại Hà Tĩnh cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chung tay của cộng đồng. Từ cán bộ cơ sở đến đoàn viên, hội viên và người dân đều tích cực phối hợp, hỗ trợ, góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Việc triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tạo cơ sở xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, việc cấp lại 484 bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ trong dịp này đã mang lại niềm xúc động lớn lao. Những buổi lễ trao bằng được ngành chức năng phối hợp các xã, phường tổ chức trang trọng, ấm áp, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những hy sinh to lớn của các liệt sĩ và gia đình.

Bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến cho biết: “Dịp này, xã Đồng Tiến có 14 liệt sĩ được cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”. Đây không chỉ là sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn là cơ sở để địa phương tiếp tục làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình liệt sĩ nói riêng, người có công nói chung”.

Niềm vui đến với nhiều gia đình liệt sĩ trong tháng 7 khi được cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho người thân đã hy sinh.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được các cấp, ngành triển khai trong dịp kỷ niệm ngày 27/7 đã thể hiện rõ nét sự quan tâm ngày càng cụ thể, sát thực đối với những người có công với cách mạng. Đó cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc triển khai chính sách "đền ơn đáp nghĩa" trong thực tiễn.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc chăm lo người có công cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều cách làm thực chất, hiệu quả, bảo đảm để mọi người có công đều được quan tâm đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh

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