Lãnh đạo tỉnh tặng quà, tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Hồng Lộc, Lộc Hà. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến thăm, tặng quà ông Trần Xuân Linh (SN 1952, thôn Đông Thịnh,xã Hồng Lộc) là thương binh 85%.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng ân cần thăm hỏi, động viên thương binh Trần Xuân Linh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà bà Lê Thị Lịch (SN 1936, thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà) là vợ của liệt sĩ Tô Xuân Lưu, hy sinh năm 1974.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng hỏi thăm sức khỏe bà Lê Thị Lịch.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại các xã: Đông Kinh, Toàn Lưu, Thạch Xuân; Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đoàn đến thăm, tặng quà gia đình bà Phạm Thị Minh (SN 1965, trú thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh), là con gái của liệt sĩ, hiện đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng. Bà Minh có sức khoẻ yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đoàn đến thăm, tặng quà ông Trần Bá Kiệm (SN 1952, trú thôn Kim Sơn, xã Toàn Lưu).

Ông Kiệm là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ thương tật 81%.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt và đoàn đến thăm, tặng quà ông Hoàng Xuân Thu (SN 1954, trú thôn Thạch Điền, xã Thạch Xuân), thương binh có tỷ lệ thương tật 91%. Hiện, ông Thu đang sinh sống cùng gia đình em trai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đoàn đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ân cần hỏi thăm sức khỏe các mẹ, các cụ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh. Hiện, trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 142 cụ, trong đó có 20 người có công và thân nhân người có công; 89 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.