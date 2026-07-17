Lãnh đạo tỉnh tặng quà, tri ân người có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Hồng Lộc, Lộc Hà.
Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại các xã: Đông Kinh, Toàn Lưu, Thạch Xuân; Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.
Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng tri ân trong các tầng lớp nhân dân.
Đối với Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong công tác chăm sóc, điều dưỡng người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất để các đối tượng được nuôi dưỡng, điều trị và ổn định cuộc sống.
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