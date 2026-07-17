Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và TP Hải Phòng dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại các địa chỉ Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, TP Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 17/7, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn cán bộ lãnh đạo Lai Châu và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trước anh linh các liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu mạnh, văn minh.
Cũng trong sáng 17/7, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng do đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Cầu Nhe (xã Gia Hanh).
Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.
Bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, đồng chí Lê Ngọc Châu và thành viên đoàn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
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