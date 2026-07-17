Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và TP Hải Phòng dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 17/7, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu và các thành viên đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Lê Minh Ngân dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dâng hoa lên từng phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn cán bộ lãnh đạo Lai Châu và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trước anh linh các liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu mạnh, văn minh.

Cũng trong sáng 17/7, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng do đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Cầu Nhe (xã Gia Hanh). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Lê Ngọc Châu dâng hoa lên từng phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hoa lên từng phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.

Đoàn cũng đã tới dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Cầu Nhe - nơi 53 chiến sĩ, những người con thân yêu của TP Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, thuộc Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử, Quân khu 3, Bộ Tư lệnh TP Hải Phòng đã hy sinh trên đường hành quân vào Nam chiến đấu.

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.