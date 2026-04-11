Vì sao cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai mức 2 với nắng nóng diện rộng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 10/4, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.1 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.4 độ, …; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 35-45%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Phù Yên (Sơn La) 38.5 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 38.0 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40-45%.

Ngày 11-12/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 nắng nóng diện rộng ở nhiều khu vực.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Cảnh báo nắng nóng ở các khu vực nói trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 14-15/4 nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Từ khoảng ngày 16-17/4 nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế cấp 2.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

"Dự báo, hiện tại vùng thấp nóng phía tây vẫn đang hoạt động mạnh, tiếp tục tác động và gây ra hiệu ứng gió phơn mạnh ở các tỉnh miền Trung, ở khu vực phía nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới (khối không khí ổn định) vẫn bao trùm khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ" - ông Khiêm cho biết thêm.

"Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở khu vực miền Trung được xác định đạt ngưỡng cấp 2 khi nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37 - 39 độ C, kéo dài liên tục từ 2 - 3 ngày trở lên và xảy ra trên diện rộng, thường từ 2 tỉnh trở lên. Ở mức này, nắng nóng đã bắt đầu gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người dân, cũng như các hoạt động sản xuất và sinh hoạt" - Giám đốc cơ quan khí tượng phân tích.

Trong thực tế, việc đánh giá còn xem xét thêm các yếu tố như độ ẩm thấp, hiệu ứng gió phơn và thời gian kéo dài của đợt nắng nóng để xác định mức độ rủi ro tổng hợp.

Nam Bộ trải qua đợt nắng nóng kéo dài

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo nắng nóng trên khu vực còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong 24–48 giờ tới, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh trở lại và mở rộng về phía Đông Nam.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ duy trì cường độ mạnh. Gió trên các vùng biển Nam Bộ nhìn chung có cường độ yếu.

Dưới tác động của các hình thế này, khu vực Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động từ 30-45%. Thời gian nắng nóng tập trung trong khoảng từ 11-16h mỗi ngày.

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây dự báo từ khoảng ngày 13-14.4 sẽ bị nén nhẹ về phía Nam và suy yếu dần.

Trong khi đó, từ khoảng ngày 13/4, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, nằm vào khoảng 5-8 độ vĩ Bắc và có khả năng nối với một vùng áp thấp nhiệt đới hoặc bão hoạt động ở phía Đông Philippines.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới dịch chuyển trục dần lên phía Bắc và suy yếu nhẹ; đồng thời, hội tụ gió trên cao có khả năng hình thành và duy trì từ khoảng ngày 14/4 trở đi.

Với diễn biến này, nắng nóng tại Nam Bộ vẫn duy trì trên diện rộng trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

