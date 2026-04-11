Được đầu tư khang trang, nhiều chợ dân sinh vẫn đìu hiu

Tài chính thị trường ngày 9/4: Đề xuất thay đổi khung giờ tính giá điện 09/04/2026 07:45 Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá dầu giảm gần 2.000 đồng một lít 08/04/2026 15:09 Từ 15h30 ngày 8/4, giá các loại xăng, dầu cùng giảm 320-1.940 đồng một lít, kg tùy loại.

BIDV Hà Tĩnh hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng chuẩn hóa tài khoản kinh doanh 08/04/2026 14:57 Sau hơn 1 tháng triển khai, BIDV Hà Tĩnh đã hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng chuyển đổi tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giá vàng bật tăng mạnh 08/04/2026 09:44 Trong phiên giao dịch 9 giờ sáng 8/4, giá vàng SJC trong nước đã bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, lên mốc 177 triệu đồng/lượng.

Tài chính thị trường ngày 8/4: Giá dầu lao dốc hơn 10% sau tín hiệu ngừng bắn 08/04/2026 07:49 Giá dầu thế giới giảm sâu khi kỳ vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran, chấm dứt đà tăng nóng trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Tĩnh tăng do đâu? 07/04/2026 13:48 Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh trong tháng 3 năm 2026 ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Dù vẫn trong ngưỡng kiểm soát, song xu hướng này đang cho thấy áp lực lạm phát và đặt ra thách thức đối với công tác điều hành giá.

Tài chính thị trường ngày 7/4: Đề xuất thưởng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử 07/04/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất chính sách khen thưởng người tố giác hành vi bán hàng không lập và giao hóa đơn điện tử. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sôi động thị trường "giải nhiệt" đầu mùa nắng nóng 07/04/2026 05:44 Nắng nóng đầu mùa tại Hà Tĩnh khiến nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát tăng mạnh, kéo theo thị trường điện máy trở nên sôi động; nhiều cửa hàng ghi nhận sức mua tăng đột biến.

Tài chính thị trường ngày 6/4: Yêu cầu báo cáo doanh nghiệp dùng hai sổ sách kế toán 06/04/2026 07:39 Cục Thuế yêu cầu chậm nhất đến ngày 8/4, các nhà cung cấp phần mềm phải gửi toàn bộ danh sách khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán của mình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hộ kinh doanh Hà Tĩnh chủ động kê khai nộp thuế trước ngày 30/4 05/04/2026 15:00 Chậm nhất đến 30/4, hộ kinh doanh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế quý I/2026. Để tránh bị phạt chậm nộp, các hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh đã chủ động kê khai ngay từ đầu tháng 4.

Lồng ghép, tích hợp mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học vào các đề án, kế hoạch 05/04/2026 05:17 UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xem xét lồng ghép, tích hợp mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học vào các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực dự kiến ban hành thời gian tới.

Hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục mua nhà ở xã hội 04/04/2026 13:33 Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, các sở, ngành và chủ đầu tư đang tập trung hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án thí điểm giai đoạn II, phường Thành Sen.

Các địa phương giá sinh hoạt đắt đỏ nhất, Hà Tĩnh thuộc nhóm nào? 04/04/2026 11:16 Trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước năm 2025, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Tài chính thị trường ngày 3/4: Vingroup lên kế hoạch đạt doanh thu kỷ lục 03/04/2026 07:40 Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng năm 2026; trong đó, ở mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá 02/04/2026 08:14 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ...

Tài chính thị trường ngày 2/4: Lãi suất tiết kiệm vượt 9%/năm 02/04/2026 07:45 Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động lên trên 9%/năm ở kỳ hạn dài, phản ánh áp lực thanh khoản và xu hướng tăng chi phí vốn trên thị trường. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh 01/04/2026 15:31 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai thông tin, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán nhà ở xã hội.

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống 01/04/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thời trang hè lên kệ, đa dạng mẫu mã 01/04/2026 06:23 Chưa vào mùa cao điểm nắng nóng nhưng hiện nay, các cửa hàng kinh doanh thời trang tại Hà Tĩnh bắt đầu trưng bày sản phẩm hè với đa dạng mẫu mã.

Tài chính thị trường ngày 31/3: Lãi vay mua ôtô tiến sát 14%/năm 31/03/2026 07:40 Lãi suất vay mua ôtô tại nhiều ngân hàng đã tiệm cận 14%/năm sau giai đoạn ưu đãi, khiến chi phí trả nợ tăng mạnh, đặc biệt ở kỳ thả nổi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt" 31/03/2026 05:15 Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới 30/03/2026 07:45 Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10 29/03/2026 05:20 Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Mua kính rẻ, "bán" thị lực 28/03/2026 09:51 Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Tài chính thị trường ngày 27/3: Heineken chuyển sản xuất sang Việt Nam 27/03/2026 07:45 Heineken dừng sản xuất quy mô lớn tại Singapore, chuyển một phần sang Việt Nam, qua đó củng cố vai trò trung tâm sản xuất trong khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng giảm hơn 5.600 đồng một lít 26/03/2026 23:59 Từ 24h ngày 26/3, giá các loại xăng, dầu (trừ mazut) cùng giảm 970-5.620 đồng một lít, kg tùy loại.

Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng, thời của kênh đầu tư tiết kiệm? 26/03/2026 12:00 Khoảng 1 tuần nay, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng ở Hà Tĩnh liên tục điều chỉnh tăng, trở thành kênh đầu tư khá hấp dẫn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

