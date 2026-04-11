Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Được đầu tư khang trang, nhiều chợ dân sinh vẫn đìu hiu

Vũ Bằng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh được đầu tư khang trang, kỳ vọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhưng thực tế nhiều ki-ốt vẫn bỏ trống, tiểu thương không mặn mà kinh doanh.

Chợ Mai Phụ (xã Mai Phụ) giai đoạn 1 được đầu tư hơn 30 tỷ đồng, xây dựng 141 quầy hàng trong đình và 60 ki-ốt mặt đường chính thức hoạt động từ năm 2018. Thế nhưng, sau nhiều năm đi vào hoạt động, số quầy trong đình chưa đầy 50...
... và chỉ khoảng 20 ki-ốt hoạt động cầm chừng, số còn lại đều “án binh bất động”.
Trong không gian rộng rãi của khu đình chợ, thưa thớt cảnh người mua và người bán.
Nhiều quầy hàng bị bỏ trống trong thời gian dài, gây lãng phí.
Đìu hiu, thưa vắng là những hình ảnh thường xuyên bắt gặp tại chợ Mai Phụ. Theo ông Trương Huy Chương - Trưởng ban Quản lý chợ Mai Phụ, dù đã triển khai nhiều giải pháp để kêu gọi, thu hút tiểu thương vào kinh doanh, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.
Còn tại chợ Bình Hương (phường Trần Phú) – một trong những chợ có quy mô đầu tư lớn của tỉnh, sau 6 năm đưa vào sử dụng, chỉ có gần 50 trên tổng số 250 ki-ốt hoạt động, số còn lại bị bỏ không.
Nguyên nhân một phần do nhu cầu kinh doanh và sức mua của người dân còn hạn chế.
Bên cạnh đó, những bất cập trong quy hoạch (sai quy hoạch khuôn viên, phải điều chỉnh - PV) buộc chợ Bình Hương phải điều chỉnh, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.
Theo các ban quản lý chợ, sự tồn tại của chợ cóc, chợ tạm tự phát trong khu dân cư, cùng với xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, đã tác động không nhỏ đến hoạt động của chợ truyền thống.
Nghịch lý “chợ mới nhưng vắng người” đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn lại từ quy hoạch đến tổ chức vận hành. Nếu không có những giải pháp phù hợp và kịp thời thì những khu chợ tiền tỷ sẽ còn tiếp tục rơi vào cảnh đìu hiu và bài toán hiệu quả đầu tư vẫn sẽ là dấu hỏi lớn. Trong ảnh: Chợ Cày Thạch Hà được đầu tư khang trang, hiện đại, song đến nay nhiều ki-ốt vẫn bị bỏ không.
Trước thực trạng này, các ban quản lý chợ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút tiểu thương và người dân quay trở lại chợ. Ông Phan Đăng Hưng – Phó Trưởng ban Quản lý chợ Cày Thạch Hà, xã Thạch Hà cho biết: "Chúng tôi đã triển khai một số giải pháp như: điều chỉnh giá thuê ki-ốt hợp lý, hỗ trợ chi phí ban đầu cho tiểu thương, cải thiện hạ tầng và vệ sinh chợ, tăng cường quảng bá thu hút người dân, đồng thời đa dạng mặt hàng và dịch vụ để tạo sức hút mua sắm".

Tin liên quan

Tags:

#chợ Mai Phụ #chợ Bình Hương #đầu tư chợ

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

