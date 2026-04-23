Tăng cường kiểm soát niêm yết giá tại Khu du lịch Xuân Thành

Tuệ Trang
(Baohatinh.vn) - Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra việc niêm yết giá tại Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) nhằm đảm bảo minh bạch, ổn định giá cả mùa du lịch 2026, bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) vừa tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về niêm yết giá tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) trước thời điểm khai trương mùa du lịch năm 2026.

Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) kiểm tra việc niêm yết giá tại khách sạn Mường Thanh Xuân Thành.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải khát và các loại hình dịch vụ du lịch khác trên địa bàn. Nội dung kiểm tra chủ yếu xoay quanh việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; bán đúng giá niêm yết; đồng thời rà soát các quy định liên quan đến đăng ký kinh doanh và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng triển khai việc ký cam kết thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết đối với các chủ nhà hàng tại Khu du lịch biển Xuân Thành.

Qua kiểm tra bước đầu, đa số các cơ sở đã chấp hành tương đối nghiêm túc quy định về niêm yết giá. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp niêm yết chưa đầy đủ, thông tin chưa rõ ràng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Kiểm tra thiết bị đo lường tại các nhà hàng.

Theo ông Kiều Thái Lưu – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2: “Khu du lịch Xuân Thành hiện có 3 khách sạn, 16 nhà hàng cùng nhiều hộ kinh doanh thời vụ. Lượng cơ sở kinh doanh tăng nhanh trong mùa cao điểm khiến công tác quản lý giá cả gặp không ít khó khăn, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên từ lực lượng chức năng”.

Hoạt động kiểm tra nhằm góp phần bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, xây dựng hình ảnh Khu du lịch Xuân Thành ngày càng văn minh, thân thiện, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài tỉnh khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.

