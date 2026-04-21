Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề xuất cho doanh nghiệp vay vàng trong dân

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề xuất chính sách vay vàng trong dân và nhập khẩu vàng với thuế 0% nhằm thúc đẩy ngành vàng trang sức, giảm phụ thuộc nhập khẩu, tăng xuất khẩu.

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) vừa gửi công văn đề xuất Chính phủ ban hành quy định, cho phép doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức được trực tiếp vay vàng trong dân. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) vừa gửi công văn đề xuất Chính phủ ban hành quy định, cho phép doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức được trực tiếp vay vàng trong dân với lãi suất đồng thuận pháp luật dân sự đồng thời có cơ chế đột phá cho nguyên liệu vàng nhập khẩu.

Đại diện VGTA cho rằng, Việt Nam có nguồn lực vàng trong dân rất lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả do thiếu hành lang pháp lý. Hiện việc thu mua hay huy động vàng từ dân để làm nguyên liệu sản xuất luôn tiềm ẩn rủi ro pháp lý khiến nhiều doanh nghiệp bị xử phạt hoặc phải làm việc với cơ quan chức năng.

Để gỡ nút thắt này, VGTA đề xuất Chính phủ ban hành quy định cho phép doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức được trực tiếp vay vàng trong dân với lãi suất đồng thuận pháp luật dân sự. Cơ chế này giúp doanh nghiệp chủ động nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đồng thời giúp người dân có thêm kênh sinh lời từ tài sản.

“Cơ chế này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn giúp người dân có thêm kênh sinh lời từ tài sản của mình”, đại diện VGTA cho biết.

Theo tính toán của VGTA, với nhu cầu khoảng 50 tấn vàng/năm (tương đương 5 tỷ USD), tính trung bình mỗi tháng doanh nghiệp cần khoảng 416 triệu USD. Con số này rất nhỏ nên doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng (hiện đạt 25 - 30 tỷ USD/tháng), không gây áp lực tăng tỷ giá. VGTA đánh giá, từ 50 tấn vàng nguyên liệu, sau khi chế tác, một nửa phục vụ trong nước và 25 tấn còn lại xuất khẩu có thể mang về từ 3,5 - 4 tỷ USD. Đây là quá trình "tái tạo ngoại tệ" cho đất nước.

Đối với nguồn vàng nguyên liệu nhập khẩu, Hiệp hội kiến nghị xây dựng cơ chế mang tính đột phá. Cụ thể, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu vàng trang sức được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo khối lượng đã ký kết với đối tác nước ngoài và đăng ký với ngân hàng thương mại, tương tự như các ngành dệt may, da giày hay cơ khí.

Khi có nhu cầu nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ cần xuất trình bộ chứng từ hợp lệ cho ngân hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu hằng năm và báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vàng nguyên liệu cho sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các báo cáo này sẽ được gửi tới Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương để phục vụ công tác quản lý, theo dõi cán cân thương mại và cung cầu ngoại tệ.

Để khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất chế tác vàng trang sức mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu, VGTA đề xuất áp dụng thuế suất nhập khẩu vàng nguyên liệu là 0% và ưu tiên tiếp theo ngoại tệ cho doanh nghiệp sản xuất dịch vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần bổ sung các quy định hướng dẫn đối với việc xác định giá trị gia tăng trong mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ theo phương pháp tính trực tiếp, tính đúng, tính đủ các khoản chi phí gia công, chế tác phát sinh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ (chi phí trực tiếp để hình thành sản phẩm vàng trang sức bán ra) vào giá mua vào khi xác định giá trị gia tăng.

“Các doanh nghiệp sản xuất chế tác vàng trang sức phục vụ xuất khẩu được ưu tiên vay vốn bằng ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, công nghệ cũng như nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất chế tác cho xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ cần có cơ chế của Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp về thị trường vàng nguyên liệu và khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu vàng trang sức ra thế giới”, đại diện VGTA cho biết.

Để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành xem xét sớm cho loại bỏ các điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện hành để bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư 2025./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/hiep-hoi-kinh-doanh-vang-viet-nam-de-xuat-cho-doanh-nghiep-vay-vang-trong-dan-post1106173.vnp

Tin liên quan

Tags:

#giá vàng #doanh nghiệp kinh doanh vàng #kinh doanh vàng

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.
Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.
Tài chính thị trường ngày 16/4: Thế giới đối mặt cú sốc kép, rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng

Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa” diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.
Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Bất động sản dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Sở hữu quần thể tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vịnh Tiên trong lòng Vinhomes Green Paradise sẽ là bệ phóng đưa Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Dòng khách lên tới 40 triệu người/năm trong tương lai giúp Vịnh Tiên tạo lực hút mạnh mẽ với giới đầu tư.
Giá vàng bật tăng mạnh

Trong phiên giao dịch 9 giờ sáng 8/4, giá vàng SJC trong nước đã bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, lên mốc 177 triệu đồng/lượng.