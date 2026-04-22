Chưa phát hiện sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc chuột tại Hà Tĩnh

Ngày 19/4, Cơ quan An toàn thực phẩm và sức khỏe Áo thông báo việc Công ty HiPP cùng chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm có chứa thuốc chuột.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP HCM; chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương, cảnh báo về sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nghi ngờ có chứa thuốc chuột.

Tại thị trường Hà Tĩnh, HiPP là thương hiệu quen thuộc tại các cửa hàng mẹ và bé với các dòng sản phẩm như: sữa bột, bột ăn dặm, thực phẩm dinh dưỡng đóng lọ… Thông tin một sản phẩm của hãng bị thu hồi do nghi ngờ không đảm bảo an toàn đã khiến không ít người tiêu dùng lo lắng.

Chị Nguyễn Thị Anh Thơ (phường Trần Phú) cho biết: “Dù chưa sử dụng sản phẩm này cho con nhưng đây là một thương hiệu quen thuộc nên tôi cũng rất lo lắng. Từ vụ việc này, tôi càng thận trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm cho con, ưu tiên những sản phẩm rõ nguồn gốc, thành phần và đảm bảo an toàn”.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng kinh doanh sản phẩm mẹ và bé trên địa bàn Hà Tĩnh, mặt hàng hũ ăn dặm cà rốt – khoai tây của HiPP loại 190 gram (tương tự với sản phẩm bị thu hồi tại nước Áo) hiện không được bày bán. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến nghi vấn mất an toàn đã tác động đến tâm lý người tiêu dùng và sức mua đối với các sản phẩm cùng thương hiệu.

Chị Nguyễn Thị Vân – nhân viên cửa hàng Gon Mart Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cho biết: “Thông tin liên quan đến sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nghi không đảm bảo an toàn đã khiến nhiều khách hàng lo lắng, thận trọng hơn khi lựa chọn, kéo theo sức mua các mặt hàng của thương hiệu này giảm rõ rệt. Chúng tôi đã chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng khi tư vấn cho khách. Việc lựa chọn sản phẩm cũng được định hướng phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người tiêu dùng".

Tâm lý dè dặt, lo ngại trước thông tin một sản phẩm thức ăn cho trẻ em nghi không đảm bảo an toàn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị kinh doanh cũng bày tỏ mong muốn người tiêu dùng tiếp cận thông tin một cách tỉnh táo, tránh “đánh đồng” toàn bộ sản phẩm của thương hiệu.

Chị Dương Thị Quỳnh – Quản lý cửa hàng mẹ và bé Bear Ry (phường Thành Sen) cho biết: “Cửa hàng chúng tôi kinh doanh các sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc rõ ràng. Do đó, chúng tôi luôn kiểm soát chặt chẽ đầu vào, đồng thời cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để kịp thời tư vấn, giải thích cho khách hàng, giúp họ yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mẹ và bé".

Ngay sau khi tiếp nhận các văn bản từ Bộ Y tế, ngày 21/4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Tĩnh) đã có văn bản gửi UBND các xã, phường và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để người tiêu dùng biết và không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP theo khuyến cáo. Đồng thời, tiến hành rà soát, nếu phát hiện sản phẩm tương tự lưu thông trên thị trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

﻿ Thị trường Hà Tĩnh chưa phát hiện sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Ông Phạm Bá Quyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Tĩnh) cho biết: “Qua rà soát bước đầu, đến nay chưa phát hiện sản phẩm hũ ăn dặm HiPP được bày bán tại thị trường Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm đã được cảnh báo, thu hồi; ưu tiên lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng cấp phép. Đối với các cơ sở kinh doanh, đề nghị chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn”.