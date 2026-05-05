Giá vàng giảm sâu, người dân Hà Tĩnh tranh thủ mua tích trữ

10h sáng 5/5, tại cửa hàng vàng bạc Mai Xuân (phường Thành Sen), giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 15.110.000 đồng/chỉ mua vào và 15.200.000 đồng/chỉ bán ra, giảm 160.000 đồng/chỉ so với phiên giao dịch sáng ngày hôm trước. Mức giá này so với thời điểm lập đỉnh hồi cuối tháng 1/2026 đã giảm gần 3 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng niêm yết sáng 5/5 tại cửa hàng vàng bạc Phương Xuân và Mai Xuân.

Bà Bùi Diệu Huyền – Giám đốc Doanh nghiệp vàng bạc Mai Xuân cho biết: “Đà giảm hiện tại là cú điều chỉnh mạnh so với đỉnh lịch sử. Như vậy, mức giảm đã vượt 18%, tiến gần ngưỡng 20% - mức thường được coi là tín hiệu xác nhận thị trường bước vào xu hướng giảm. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, nhu cầu tích trữ vàng của người dân vẫn khá cao nên khi giá giảm, người dân có xu hướng mua tích lũy. Bình quân mỗi ngày, cửa hàng bán ra từ 40 – 50 chỉ vàng nhẫn”.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng vàng bạc trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen), lượng khách đến giao dịch trong những ngày gần đây có xu hướng tăng, chủ yếu là người dân mua vào. Không ít người cho rằng đây là thời điểm “vàng” để tích lũy, nhất là với những ai có nguồn tiền nhàn rỗi. Bên cạnh đó, một số khách hàng cũng tận dụng dịp này để đổi, mua mới trang sức.

Giá vàng xuống, chị Nguyễn Thị Quyết ở xã Đồng Lộc tranh thủ "bắt đáy".

Chị Nguyễn Thị Quyết ở xã Đồng Lộc cho biết: “Sau nhiều ngày theo dõi biến động giá, tôi quyết định mua vàng để tích lũy lâu dài. Thay vì mua dồn dập, tôi lựa chọn cách chia nhỏ số tiền, mua từng phần theo từng thời điểm nhằm hạn chế rủi ro khi giá còn biến động”.

Tại cửa hàng vàng bạc Việt Hà (phường Thành Sen), thời điểm này mỗi ngày tiếp đón khoảng 80 lượt khách giao dịch, đa phần là khách mua vàng nhẫn trơn 9999 và một số sản phẩm trang sức. “Tâm lý chung của khách hàng hiện nay là thận trọng, không mua ồ ạt như các đợt “sốt giá” trước đây mà chia nhỏ nguồn tiền để mua theo từng thời điểm nhằm giảm thiểu rủi ro trước biến động khó lường của thị trường” – bà Lê Thị Hà, đại diện Công ty TNHH Vàng bạc Việt Hà cho hay.

Giao dịch sôi động tại cửa hàng vàng bạc Việt Hà (phường Thành Sen).

Theo ghi nhận chung, xu hướng giao dịch trên thị trường vàng Hà Tĩnh đang nghiêng về chiều mua vào. Tuy nhiên, mức độ sôi động vẫn chưa quay lại như giai đoạn giá lập đỉnh. Một số khách hàng có xu hướng tận dụng đợt giảm giá để cơ cấu lại danh mục tài sản, chuyển một phần tiền nhàn rỗi sang vàng như kênh giữ giá trị dài hạn.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc giá vàng giảm sâu trong thời gian ngắn có thể mở ra cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn, song cũng tiềm ẩn rủi ro nếu kỳ vọng “bắt đáy” không chính xác. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường, đặc biệt là chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn chưa ổn định, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ rộng.

Theo đó, người dân cần cân nhắc kỹ mục tiêu tài chính trước khi quyết định mua vàng, tránh tâm lý chạy theo đám đông. Việc phân bổ hợp lý nguồn vốn, kết hợp theo dõi sát diễn biến thị trường sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn trong tích lũy tài sản.