Tài chính thị trường ngày 14/4: Việt Nam bắt đầu sản xuất pin lưu trữ điện

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa 14/04/2026 08:00 Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/4: Duy trì nắng nóng gay gắt 14/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/4: Toàn khu vực ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 40 độ C.

Bưởi Phúc Trạch đối mặt nguy cơ mất mùa 13/04/2026 05:10 Bưởi Phúc Trạch - loại quả đặc sản của Hà Tĩnh năm nay ra hoa và phát triển quả non gặp thời tiết bất thuận khiến tỷ lệ đậu quả thấp, nguy cơ mất mùa cao.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/4: Có nơi 40 độ C 13/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/4: Tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt, biển Hà Tĩnh hút khách đến “giải nhiệt” 12/04/2026 13:00 Những ngày này, nắng nóng gay gắt tại Hà Tĩnh khiến nhu cầu “giải nhiệt” tăng cao. Các bãi biển đã thu hút khá đông du khách, đây là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch biển 2026.

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp? 12/04/2026 10:00 Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi 40 độ C 12/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/4: Toàn tỉnh ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ 24 - 40 độ C.

Thi vào lớp 10: Làm thế nào để giảm áp lực? 11/04/2026 15:40 Hiện nay, giáo viên và phụ huynh ở Hà Tĩnh đang chủ động đồng hành, triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh lớp 9 giảm áp lực, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 11/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/4: nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt và chưa có dấu hiệu kết thúc; nhiệt độ dao động từ 24 - 40°C.

Quyết tâm bứt phá, đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển 10/04/2026 15:00 Sáng 10/4, tại phường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các tỉnh trong cụm thi đua Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 10/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ 25 - 40 độ C.

Hoàn thiện hạ tầng, nâng cao dịch vụ để bước vào mùa du lịch biển Xuân Thành 09/04/2026 14:28 Sáng 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã đến khảo sát công tác chuẩn bị mùa du lịch biển năm 2026 tại Khu du lịch biển Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy 09/04/2026 12:43 Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương 09/04/2026 08:00 Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.

[Motion graphic] Những điều cần biết về bệnh sốt xuất huyết 09/04/2026 05:42 Bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng vào mùa mưa, với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Aedes Aegypti.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C 09/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Toàn tỉnh ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 - 40 độ C.

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn? 08/04/2026 13:35 Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.

Nuôi dưỡng nhân cách từ những điều giản dị 08/04/2026 11:38 Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Ở Hà Tĩnh, từ gia đình đến nhà trường, những giá trị yêu thương đang được vun đắp cho con trẻ mỗi ngày.

Khám phá vẻ đẹp thơ mộng của bãi biển Hoành Sơn 08/04/2026 09:01 Dưới chân đèo Ngang, nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có một bãi biển vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Đó là bãi biển Hoành Sơn, thuộc phường Hoành Sơn.

Các bể bơi ở Hà Tĩnh hút khách 08/04/2026 07:26 Hà Tĩnh đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi gần 40 độ C. Để giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe, nhiều người dân đã tìm đến các bể bơi trên địa bàn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/4: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 08/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 39 độ C.

Rời công sở - mở hành trình mới 07/04/2026 16:52 Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 07/04/2026 14:05 Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm 07/04/2026 12:22 Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/4: Nắng nóng gay gắt 07/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/4: Nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt kèm gió Tây Nam hoạt động khá mạnh, nhiệt độ từ 26 - 39 độ C.

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng 06/04/2026 05:30 Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/4: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng 06/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/4: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nền nhiệt cao, trời khô nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 24 - 37 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ - Hiểu đúng, can thiệp kịp thời 05/04/2026 10:00 Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/4: Toàn tỉnh vào đợt nắng nóng dài ngày 05/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/4: Hà Tĩnh sẽ xảy ra đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt diện rộng và kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C.

Trò chuyện cùng 2 "kình ngư nhí" ghi dấu ấn vàng trên đường đua xanh 04/04/2026 15:24 Với niềm đam mê bơi lội, 2 “kình ngư nhí” Lê Ngọc Minh Trang và Trần Ngọc Minh (THCS Lê Văn Thiêm) đã xuất sắc giành 4 HCV tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh.

