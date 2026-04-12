Chuẩn hoá tài khoản kinh doanh - từ tiện ích đến minh bạch tài chính

Theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/3/2026, tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký.

Theo Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên thuộc diện kê khai thuế phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cán bộ BIDV Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, các ngân hàng trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định mới, góp phần minh bạch dòng tiền, đồng thời, hỗ trợ cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh cá thể.

Từ ngày 1/3, BIDV Hà Tĩnh triển khai chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi nhánh thành lập các tổ tư vấn trực tiếp đến các chợ, tuyến phố, khu kinh doanh để hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ; hỗ trợ cập nhật thông tin, đồng bộ dữ liệu với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, BIDV là ngân hàng đầu tiên tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro trên ứng dụng BIDV SmartBanking, tạo thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. Chỉ sau hơn 1 tháng triển khai, đến đầu tháng 4, chi nhánh đã hoàn thành chuyển đổi tài khoản cho hơn 10.000 hộ kinh doanh, tương đương khoảng 70% tổng số khách hàng là hộ kinh doanh tại ngân hàng.

Ngân hàng phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền đến hộ kinh doanh thực hiện các quy định mới về tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Lê Thị Tuyết - Trưởng phòng Khách hàng cá nhân I (BIDV Hà Tĩnh) cho biết: “Việc chuẩn hoá tài khoản hộ kinh doanh được chúng tôi thực hiện đồng bộ, linh hoạt, bám sát thực tế. Do vậy, BIDV nhận được sự đồng thuận cao từ phía khách hàng, góp phần đảm bảo tiến độ chung theo yêu cầu. Hiện, BIDV vẫn tiếp tục các ưu đãi như: miễn phí trọn đời MyShop Pro cho khách hàng đăng ký đến 30/6/2026; ưu đãi khi sử dụng loa thanh toán nhằm đưa lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng”.

Cùng với BIDV Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026, các chi nhánh: Agribank, VietinBank, Vietcombank, VPBank,… cũng quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng hành, phối hợp với cơ quan thuế thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi tài khoản kinh doanh cho tiểu thương.

Vietcombank Hà Tĩnh sớm vào cuộc đồng hành cùng cơ quan chức năng thực hiện chuẩn hoá tài khoản hộ kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ Vietcombank Hà Tĩnh cho biết: “Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng bộ phận, điểm giao dịch, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan thuế, chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về quy định liên quan đến đăng ký, kê khai thuế đối với hộ kinh doanh.

Chi nhánh chỉ đạo thành lập các tổ, cử cán bộ đến tận hộ kinh doanh để tư vấn hỗ trợ, phục vụ khách hàng thực hiện chuẩn hoá tài khoản thanh toán theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Từ tháng 1/2026 đến nay, chi nhánh đã hỗ trợ mở mới tài khoản và kết nối Vietcombank Digibiz - giao dịch trực tuyến tích hợp nhiều ứng dụng hiện đại dành riêng cho hộ kinh doanh với nhiều chính sách ưu đãi cho khoảng 6.500 hộ kinh doanh”.

Nhiều hộ đã mở tài khoản ngân hàng phục vụ kinh doanh, đảm bảo quản lý tốt và minh bạch dòng tiền.

Sau hơn 3 tháng triển khai, thông qua dịch vụ ngân hàng, toàn tỉnh có hàng chục nghìn hộ kinh doanh hoàn tất chuyển đổi tài khoản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực tế cho thấy, việc chuẩn hoá tài khoản ngân hàng không chỉ dừng lại ở yêu cầu tuân thủ quy định mà còn mang lại những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của các hộ cá thể. Khi dòng tiền được tách bạch rõ ràng giữa cá nhân và kinh doanh, việc theo dõi doanh thu, chi phí trở nên thuận tiện, minh bạch hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế và tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Tâm - chủ hộ kinh doanh tạp hoá, đường Nguyễn Biểu (phường Thành Sen) cho biết: “Hiện nay, hơn 90% khách mua hàng đều thanh toán bằng chuyển khoản, do đó, việc sử dụng tài khoản riêng cho kinh doanh giúp tôi quản lý dòng tiền rõ ràng, thuận tiện hơn. Mỗi ngày chỉ cần kiểm tra trên điện thoại là có thể nắm được doanh thu. Ngoài ra, việc chuẩn hoá tài khoản cũng giúp tôi yên tâm hơn trong quá trình kê khai thuế”.

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng riêng cho hoạt động kinh doanh giúp chị Nguyễn Thị Tâm - đường Nguyễn Biểu (phường Thành Sen) dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.

Toàn tỉnh hiện có trên 54.000 hộ kinh doanh. Trong bối cảnh dữ liệu thuế và hoá đơn điện tử được số hoá đồng bộ, các ngân hàng đóng vai trò là “cầu nối” giữa hộ kinh doanh với các cơ quan thuế, nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý dòng tiền và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản ngân hàng riêng cho hoạt động kinh doanh cũng giúp các hộ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại như: thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử… Đây là cơ sở quan trọng để các ngân hàng đánh giá dòng tiền, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, hỗ trợ hộ kinh doanh mở rộng quy mô, hướng đến phát triển mô hình kinh tế tư nhân hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.