BIDV Hà Tĩnh hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng chuẩn hóa tài khoản kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tháng triển khai, BIDV Hà Tĩnh đã hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng chuyển đổi tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

bqbht_br_z7703686039053-97d7e62fa012ab4123452b2dfe2a222e-sao-chep.jpg
BIDV Hà Tĩnh đã chủ động hỗ trợ khách hàng chuyển đổi tài khoản thanh toán mang tên hộ kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định và giao dịch thông suốt.

Theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký. Các hộ kinh doanh không còn được sử dụng tài khoản cá nhân của chủ hộ để thực hiện giao dịch, thay vào đó toàn bộ dòng tiền thu - chi phải thực hiện qua tài khoản mang tên hộ kinh doanh.

Trước yêu cầu mới này, BIDV Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi nhanh chóng, thuận tiện. Theo đó, từ ngày 1/3/2026, đơn vị triển khai hỗ trợ tận các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi tài khoản thanh toán, tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Từ đó, giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài khoản hộ kinh doanh và tài khoản cá nhân trên cùng một nền tảng.

650246757-1567922162002023-1168890309458660091-n-sao-chep.jpg
BIDV Hà Tĩnh đồng thời tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro trên ứng dụng BIDV SmartBanking

Với một tài khoản đăng nhập duy nhất, khách hàng có thể theo dõi dòng tiền, thực hiện chuyển khoản, thanh toán và quản lý toàn bộ giao dịch một cách minh bạch, hiệu quả. Giải pháp này góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu tài chính và thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, BIDV cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi như: miễn phí trọn đời dịch vụ MyShop Pro (đăng ký đến 30/6/2026), ưu đãi khi sử dụng loa thanh toán, miễn phí 6 tháng hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Đến nay, BIDV Hà Tĩnh đã hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng chuẩn hóa tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

bqbht_br_z7703686052902-33ac72125bdceb7581376c56225c6f74-sao-chep.jpg
Sự đồng hành từ BIDV Hà Tĩnh nhằm giúp các hộ kinh doanh tuân thủ quy định mới về việc sử dụng tài khoản ngân hàng, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch tài chính, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.
Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.
Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.
Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.