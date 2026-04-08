BIDV Hà Tĩnh hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng chuẩn hóa tài khoản kinh doanh

BIDV Hà Tĩnh đã chủ động hỗ trợ khách hàng chuyển đổi tài khoản thanh toán mang tên hộ kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định và giao dịch thông suốt.

Theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký. Các hộ kinh doanh không còn được sử dụng tài khoản cá nhân của chủ hộ để thực hiện giao dịch, thay vào đó toàn bộ dòng tiền thu - chi phải thực hiện qua tài khoản mang tên hộ kinh doanh.

Trước yêu cầu mới này, BIDV Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi nhanh chóng, thuận tiện. Theo đó, từ ngày 1/3/2026, đơn vị triển khai hỗ trợ tận các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi tài khoản thanh toán, tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Từ đó, giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài khoản hộ kinh doanh và tài khoản cá nhân trên cùng một nền tảng.

Với một tài khoản đăng nhập duy nhất, khách hàng có thể theo dõi dòng tiền, thực hiện chuyển khoản, thanh toán và quản lý toàn bộ giao dịch một cách minh bạch, hiệu quả. Giải pháp này góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu tài chính và thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, BIDV cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi như: miễn phí trọn đời dịch vụ MyShop Pro (đăng ký đến 30/6/2026), ưu đãi khi sử dụng loa thanh toán, miễn phí 6 tháng hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Đến nay, BIDV Hà Tĩnh đã hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng chuẩn hóa tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sự đồng hành từ BIDV Hà Tĩnh nhằm giúp các hộ kinh doanh tuân thủ quy định mới về việc sử dụng tài khoản ngân hàng, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch tài chính, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.