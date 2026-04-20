Sắp diễn ra “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, Tiktok shop và Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân có xu hướng gia tăng. Sự kiện không chỉ góp phần kết nối cung – cầu, mà còn tạo điều kiện để sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong thời điểm thị trường sôi động.

Đây cũng là lần đầu chương trình Sức sống hàng Việt tổ chức theo chuyên đề gắn với một địa phương cụ thể, qua đó làm nổi bật các sản phẩm đặc trưng và giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn giá trị hàng Việt của từng tỉnh.

Sản phẩm nhung hươu Hiền Ngọc được lựa chọn tham gia “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Các sản phẩm của Hà Tĩnh như: Cu đơ Lệ Phương; nước mắm Luận Nghiệp; nhung hươu Hiền Ngọc; trầm hương Tâm Thiên Hương; bánh đa vừng Nguyên Lâm; bánh ram Anh Thu; mật ong Cường Nga... được lựa chọn để giới thiệu tới người tiêu dùng.

Các sản phẩm tham gia chương trình được chuẩn hóa đồng bộ về bao bì, nhãn mác và thông tin, đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Việc tăng cường minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc góp phần củng cố niềm tin, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Nước mắm Luận Nghiệp là 1 trong 2 sản phẩm vừa được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao sẽ tham gia chương trình.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ diễn ra tại không gian trực tiếp mà còn được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng số. Tâm điểm là phiên phát trực tiếp (livestream) từ 19h-22h, ngày 24/4 trên kênh TikTok "Cục Quản lý và Phát triển TTTN". Phiên livestream có sự góp mặt của Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh và NSND Lan Hương trong vai trò KOL.

Đây là dịp để người tiêu dùng Thủ đô và du khách có thể mua sắm các đặc sản Hà Tĩnh với chất lượng được kiểm soát và mức giá phù hợp. Đây là nỗ lực của ngành chức năng, doanh nghiệp địa phương nhằm mở rộng thị trường, từng bước nâng cao năng lực phân phối và tham gia sâu hơn vào hệ thống tiêu dùng hàng Việt trong nước.