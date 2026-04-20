Sắp diễn ra “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”

Thành Chung (t/h)
(Baohatinh.vn) - Từ ngày 23–26/4/2026, “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” sẽ diễn ra tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt số 5.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, Tiktok shop và Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân có xu hướng gia tăng. Sự kiện không chỉ góp phần kết nối cung – cầu, mà còn tạo điều kiện để sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong thời điểm thị trường sôi động.

Đây cũng là lần đầu chương trình Sức sống hàng Việt tổ chức theo chuyên đề gắn với một địa phương cụ thể, qua đó làm nổi bật các sản phẩm đặc trưng và giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn giá trị hàng Việt của từng tỉnh.

Sản phẩm nhung hươu Hiền Ngọc được lựa chọn tham gia “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Các sản phẩm của Hà Tĩnh như: Cu đơ Lệ Phương; nước mắm Luận Nghiệp; nhung hươu Hiền Ngọc; trầm hương Tâm Thiên Hương; bánh đa vừng Nguyên Lâm; bánh ram Anh Thu; mật ong Cường Nga... được lựa chọn để giới thiệu tới người tiêu dùng.

Các sản phẩm tham gia chương trình được chuẩn hóa đồng bộ về bao bì, nhãn mác và thông tin, đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Việc tăng cường minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc góp phần củng cố niềm tin, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Nước mắm Luận Nghiệp là 1 trong 2 sản phẩm vừa được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao sẽ tham gia chương trình.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ diễn ra tại không gian trực tiếp mà còn được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng số. Tâm điểm là phiên phát trực tiếp (livestream) từ 19h-22h, ngày 24/4 trên kênh TikTok "Cục Quản lý và Phát triển TTTN". Phiên livestream có sự góp mặt của Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh và NSND Lan Hương trong vai trò KOL.

Đây là dịp để người tiêu dùng Thủ đô và du khách có thể mua sắm các đặc sản Hà Tĩnh với chất lượng được kiểm soát và mức giá phù hợp. Đây là nỗ lực của ngành chức năng, doanh nghiệp địa phương nhằm mở rộng thị trường, từng bước nâng cao năng lực phân phối và tham gia sâu hơn vào hệ thống tiêu dùng hàng Việt trong nước.

Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện "Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa" diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.
Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), "vàng thơm" không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Sở hữu quần thể tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vịnh Tiên trong lòng Vinhomes Green Paradise sẽ là bệ phóng đưa Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Dòng khách lên tới 40 triệu người/năm trong tương lai giúp Vịnh Tiên tạo lực hút mạnh mẽ với giới đầu tư.
Trong phiên giao dịch 9 giờ sáng 8/4, giá vàng SJC trong nước đã bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, lên mốc 177 triệu đồng/lượng.
Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh trong tháng 3 năm 2026 ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Dù vẫn trong ngưỡng kiểm soát, song xu hướng này đang cho thấy áp lực lạm phát và đặt ra thách thức đối với công tác điều hành giá.