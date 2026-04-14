Du lịch vào mùa, hải sản được giá, ngư dân phấn khởi vươn khơi

Sau hơn 8 tiếng miệt mài trên sóng nước, thuyền của ngư dân Hoàng Minh Nam (thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm) cập cảng cá Cửa Nhượng trong niềm vui đánh được nhiều hải sản có giá trị.

Với thành quả hơn 15kg mực tươi, 15kg cá bạc má cùng nhiều loại tôm, ghẹ… toàn bộ “lộc biển” đã được thương lái chờ sẵn trên bờ thu mua nhanh chóng.

Nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng mạnh tạo động lực cho ngư dân Thiên Cầm tích cực bám biển, vươn khơi.

Ông Nam chia sẻ: “Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân địa phương đồng loạt ra khơi. Nhờ du lịch vào mùa, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao khiến giá cả cũng nhích lên đáng kể, giúp chúng tôi cải thiện thu nhập rõ rệt. Có những chuyến biển may mắn, thuyền tôi thu về hơn 7 triệu đồng. Chỉ mong thời tiết tiếp tục nắng ráo, biển lặng để bà con yên tâm bám biển, nâng cao đời sống”.

Hơn một tuần qua, ngư dân Trần Văn Hùng (thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm) cùng các bạn thuyền vươn khơi đều đặn. Ông Hùng cho biết: “Hiện nay, hải sản đánh bắt được bao nhiêu thương lái đón mua hết bấy nhiêu. Đặc biệt, mặt hàng mực tươi đang rất “cháy hàng”. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu và nhân công, mỗi chuyến biển chúng tôi thu từ 4 - 5 triệu đồng”.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm, việc tận dụng tối đa thời điểm "vàng" của mùa du lịch đã giúp hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hiện, toàn xã có hơn 200 tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt thường xuyên. Qua khảo sát, đầu mùa du lịch, giá các mặt hàng hải sản đã tăng từ 10 - 15% so với thời điểm bình thường, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bà con ngư dân địa phương.

Không riêng tại Thiên Cầm, không khí lao động hăng say cũng lan tỏa khắp các vùng biển Lộc Hà, Thạch Khê, Tiên Điền, Hải Ninh...

Cửa Sót nhộn nhịp tàu thuyền cập cảng từ sáng sớm.

Tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà), không khí mua bán tấp nập từ sáng sớm. Theo bà con ngư dân ở đây, hải sản dịp này dễ bán là nhờ du lịch đang vào mùa, các nhà hàng, khách sạn đồng loạt hoạt động trở lại, cùng đó thời tiết nắng ráo nên nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Vừa trở về sau chuyến đánh bắt xa bờ dài ngày, ngư dân Hoàng Văn Thuần (thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) hồ hởi cho biết: “Dù khai thác xa bờ có phần vất vả và đối mặt với nhiều thử thách, nhưng bù lại sản lượng rất dồi dào với nhiều loại có giá trị kinh tế cao như: cá thu, mực ống, tôm tít... Hàng về đến đâu thương lái thu mua đến đó là động lực lớn nhất để anh em thuyền viên tiếp tục chuẩn bị cho những hải trình tiếp theo”.

Là người chuyên thu mua và phân phối hải sản cho các nhà hàng trên địa bàn, bà Trần Thị Tình - tiểu thương tại xã Lộc Hà cho biết: “Để chọn được hải sản tươi ngon nhất, tôi phải có mặt tại cảng từ 3 giờ sáng để đón những chuyến tàu đầu tiên. Dù khối lượng thu mua đã tăng gấp đôi so với ngày thường, trung bình khoảng 40 triệu đồng tiền hàng mỗi ngày nhưng vẫn có những thời điểm không đủ nguồn hàng để giao cho khách”.

Theo các tiểu thương, thời điểm này giá mực nhảy dao động từ 700 - 750 nghìn đồng/kg; mực tươi từ 300 - 450 nghìn đồng/kg; ghẹ xanh từ 250 - 300 nghìn đồng/kg; cá thu từ 220 - 240 nghìn đồng/kg... Mức giá này tăng khoảng 10 - 15% so với thời điểm cuối tháng 3, song sức mua không hề giảm sút.

Tận dụng thời tiết nắng ráo và thị trường tiêu thụ thuận lợi, bà con ngư dân các xã ven biển đang tranh thủ vươn khơi. Hoạt động đánh bắt không chỉ đem về cho bà con nguồn thu khá mà còn tạo ra nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách khi về với Hà Tĩnh.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh khẳng định: “Xác định mùa du lịch biển là cơ hội "vàng" để tăng cao giá trị đánh bắt hải sản, đơn vị đã thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời diễn biến thời tiết để bà con chủ động kế hoạch sản xuất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo mỗi chuyến ra khơi đều an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, góp phần thúc đẩy kinh tế biển của tỉnh nhà phát triển bền vững”.