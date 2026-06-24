Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Khởi công xây dựng nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, khó khăn 24/06/2026 15:16 Sáng 24/6, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6 24/06/2026 14:23 Sáng 24/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Tài chính thị trường ngày 24/6: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 1/7 24/06/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: Nắng nóng gay gắt 24/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 39 độ C.

Xây dựng lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại 23/06/2026 20:56 Chiều 23/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 23/06/2026 19:02 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả ứng dụng, khả năng thương mại hóa và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tài chính thị trường ngày 23/6: Lãi tiết kiệm còn cao, lãi vay chưa dễ hạ 23/06/2026 07:45 Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất tiết kiệm 7–8%/năm để hút vốn, trong khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động khiến lãi vay chưa thể giảm trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khám phá thác Tiên nơi thượng nguồn Giăng Màn 23/06/2026 05:20 Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và đầy thơ mộng, thác Tiên (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút những người yêu thiên nhiên tìm về khám phá và trải nghiệm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 23/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 40 độ C.

Hà Tĩnh tập trung nguồn lực cho nông nghiệp, môi trường và nhân lực chất lượng cao 22/06/2026 14:40 Sáng 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Những bàn cờ tướng nối nhịp tình quê 22/06/2026 14:22 Giữa nhịp sống hiện đại, những bàn cờ tướng vẫn hiện diện ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Không chỉ là môn thể thao trí tuệ, cờ tướng còn là nét đẹp văn hóa gắn kết cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 22/6: Những lưu ý với người livestream bán hàng từ tháng 7 22/06/2026 07:45 Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, quy định nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động livestream bán hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi 40 độ 22/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 39 độ C, có nơi đến 40 độ C.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh – Từ hợp nhất đến hội tụ 21/06/2026 16:38 Sau hơn 1 năm hợp nhất, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang định hình mô hình tòa soạn hội tụ, nơi mỗi sự kiện được kể bằng nhiều nền tảng, nhiều cách tiếp cận.

Sức sống mới trên miền quê Sơn Nam 21/06/2026 13:12 Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Sơn Nam (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng miền quê sung túc, đủ đầy.

Sống khoẻ cùng BHT: Bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ, phát hiện sớm, ngăn ngừa nguy cơ 21/06/2026 10:00 Bệnh tuyến giáp ở nữ giới phổ biến gấp 5 - 8 lần nam giới nhưng thường phát hiện muộn do triệu chứng không rõ ràng. Bác sĩ Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/6: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 21/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ từ 28 đến 38°C.

Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 20/06/2026 12:22 Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, lãnh đạo UBND tỉnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn: Miền cổ kính bên chân núi Hồng 20/06/2026 12:00 Giữa nhịp sống hiện đại, quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn giữ được những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, là điểm đến an yên cho những ai muốn tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn.

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em 20/06/2026 10:30 Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/6: Có nơi nắng nóng gay gắt 20/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/6: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 28 - 38 độ C.

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 19/06/2026 20:08 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Cụm Thi đua số 2 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026 19/06/2026 15:53 Sáng 19/6, Cụm Thi đua số 2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ tư để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền 19/06/2026 15:04 Sáng 19/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 19/06/2026 14:29 Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 19/6: Thu phí tối đa 1.300 đồng/km trên 13 đoạn tuyến cao tốc 19/06/2026 07:45 Bộ Xây dựng vừa chấp thuận đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về mức thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong đó có 3 đoạn tuyến qua Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/6: Đêm không mưa, ngày nắng nóng 19/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ 28 - 38 độ C.

Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh 18/06/2026 22:04 Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng 18/06/2026 20:00 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng, những khó khăn cần tháo gỡ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, GPMB, thu hút đầu tư...

Vấn đề hôm nay: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng 18/06/2026 20:00 Làm thế nào để giảm nguồn cung, giảm người sử dụng ma túy và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng.

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