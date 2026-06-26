Bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, thông qua 26 nghị quyết quan trọng

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu dự phiên bế mạc.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự phiên bế mạc.

Chiều 26/6, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bước vào phiên bế mạc, thông qua các nghị quyết quan trọng. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Bước vào phiên bế mạc, đại diện Tổ Thư ký kỳ họp lần lượt trình bày các dự thảo nghị quyết. Đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 26 nghị quyết quan trọng.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP: 1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. 2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. 3. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026. 4. Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 tỉnh Hà Tĩnh. 5. Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức bố trí vốn thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia. 6. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. 7. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025. 8. Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 9. Nghị quyết thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đợt 2) năm 2026. 10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 132/2024/NQ HĐND ngày 30/9/2024 của HĐND tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị và dự án khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 159/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 12. Nghị quyết sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 13. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương. 14. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 15. Nghị quyết quy định kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 16. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 17. Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 18. Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 19. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 20. Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 21. Nghị quyết quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030. 22. Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh. 23. Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 24. Nghị quyết quy định các mức chi để tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 25. Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Hương Sơn, Kỳ Anh. 26. Nghị quyết quy định tỷ lệ chi phí quản lý để thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, sau 2 ngày làm việc, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động vì sự phát triển của tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đầu tư công, tài chính - ngân sách; quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; thông qua 26 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề thực tiễn đặt ra, vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương tập trung cao hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng, nhất là những khó khăn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công...

Triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác Bộ Chính trị tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh. Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai các chương trình, dự án trọng điểm đã được thống nhất chủ trương. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và các điều kiện bảo đảm để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống chính trị. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững môi trường ổn định để phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp, ngành phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm. Đặc biệt, cần tập trung cao cho công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, cháy nổ, cháy rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu; chủ động các phương án phòng, chống hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp. Chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với thiên tai, mưa bão, không để bị động, bất ngờ.

Đối với các nghị quyết vừa được thông qua, HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và sản phẩm đầu ra cụ thể. HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng kỳ họp, giám sát, chất vấn, giải trình và theo dõi việc thực hiện nghị quyết, các cam kết sau chất vấn; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ HĐND cấp xã nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.