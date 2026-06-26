Hướng dẫn thực hiện nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Sáng 26/6, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn và thực hiện Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Chánh Thanh tra tỉnh Lê Anh Sơn chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chánh Thanh tra tỉnh Lê Anh Sơn chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiều điểm mới, chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện nghị định là hết sức cần thiết.

Đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp thu đầy đủ các nội dung và thẳng thắn trao đổi các vấn đề cần làm rõ, qua đó triển khai thực hiện Nghị định 164 đúng quy định, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị đã được đại diện các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ trao đổi, phân tích một số điểm mới của Nghị định 164 như: điều chỉnh ngưỡng giá trị tài sản phải kê khai; thu gọn đối tượng kê khai hằng năm; điều chỉnh tỷ lệ xác minh tài sản, thu nhập hằng năm; bổ sung các trường hợp không lựa chọn xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch hằng năm; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xác minh tài sản, thu nhập, như lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây khó khăn, sách nhiễu; tiết lộ thông tin; can thiệp trái pháp luật; cung cấp thông tin không trung thực; cản trở hoạt động xác minh; quy định khung xử lý kỷ luật theo hướng định lượng rõ hơn, gắn giá trị tài sản, thu nhập che giấu với hình thức xử lý kỷ luật.

Toàn cảnh điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã hướng dẫn một số điểm mới đối với đối với bản kê khai tài sản, thu nhập kèm theo Nghị định 164 như: bổ sung thông tin số điện thoại của người kê khai và vợ hoặc chồng của người kê khai trong phần thông tin chung của bản kê khai; bổ sung thông tin nguồn hình thành tài sản và tình trạng quản lý, sử dụng đối với phần thông tin của tài sản; bổ sung yêu cầu kê khai tài khoản thanh toán, gồm số tài khoản, tên tổ chức nơi mở tài khoản và số dư tại thời điểm kê khai...