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Hội thảo “Hà Tĩnh – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025”

Mỹ Dung
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(Baohatinh.vn) - Hội thảo khoa học “Hà Tĩnh – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025” nhằm hệ thống hóa sự kiện, truyền thống và đóng góp của vùng đất này trong lịch sử dân tộc.

Sáng 26/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Hà Tĩnh - Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến năm 2025”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài tỉnh.

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Chủ trì điều hành hội thảo.

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, Hà Tĩnh lưu giữ nhiều dấu mốc, sự kiện quan trọng gắn với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng biên niên sự kiện lịch sử Hà Tĩnh từ khởi thủy đến năm 2025 có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.

Đây không chỉ là công việc hệ thống hóa các sự kiện lịch sử tiêu biểu của vùng đất và con người Hà Tĩnh theo tiến trình thời gian, mà còn là cơ sở để nhận diện đầy đủ hơn lịch sử hình thành, phát triển, truyền thống văn hóa, cách mạng và những đóng góp quan trọng của Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc.

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Hội thảo thu hút sự quan tâm góp ý của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Hội thảo là dịp huy động trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để tiếp tục bổ sung luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện công trình Biên niên sự kiện lịch sử Hà Tĩnh từ khởi thủy đến năm 2025.

Trên cơ sở đó, lựa chọn, xác lập được một hệ thống sự kiện tiêu biểu, chính xác, có tính đại diện và có giá trị khoa học, bảo đảm phản ánh tương đối đầy đủ tiến trình lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh qua các thời kỳ.

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Hội thảo cũng thu hút các chuyên gia, nhà nghiên cứu địa phương.

Các tham luận đã phác họa rõ nét bức tranh lịch sử sống động của Hà Tĩnh: từ vùng đất cổ phên dậu giữ mạch bản sắc Việt phương Nam, căn cứ chiến lược và trung tâm văn hiến rực rỡ thời trung đại; cho đến vai trò tiên phong của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930 - 1945; làm rõ truyền thống yêu nước, cách mạng và hiếu học; đánh giá vai trò của hệ thống danh nhân; đồng thời thẩm định, hiệu đính nguồn tư liệu chính sử, địa chí và gia phả; khẳng định những đóng góp to lớn của quân dân Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cũng như bước ngoặt tái thiết, đổi mới và hội nhập bứt phá trong giai đoạn 1975 - 2025.

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PGS.TS Nguyễn Tất Thắng - giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và TS Dương Minh Huệ - giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày các tham luận.

Các tham luận cũng đã trao đổi, góp ý sâu hơn vào những vấn đề như: phạm vi biên niên; tiêu chí lựa chọn sự kiện; phương pháp phân kỳ; cách xử lý các nguồn tư liệu; việc bổ sung, hiệu đính các mốc lịch sử; cũng như đề xuất những sự kiện, nhân vật, địa danh, tư liệu cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để hoàn thiện công trình.

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Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phát biểu kết thúc hội thảo.

Kết thúc hội thảo, ban tổ chức đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện bản thảo theo hướng chuẩn hóa hệ thống sự kiện tiêu biểu, bảo đảm tính khoa học, chính xác; làm rõ hơn tiến trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và truyền thống cách mạng của địa phương; đồng thời hoàn thiện cấu trúc công trình, đáp ứng yêu cầu tra cứu và phản ánh đầy đủ diện mạo lịch sử, văn hóa, con người Hà Tĩnh qua các thời kỳ.

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Tags:

#Hà Tĩnh #Lịch sử #Hội thảo khoa học #Lịch sử Hà Tĩnh #Biên niên sử

Chủ đề Đời sống văn hóa

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