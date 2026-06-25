Công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc Sở KH&CN, Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Chiều 25/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và ban, sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Ông Bùi Quang Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, ông Lê Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN; bà Trần Thị Kiều Oanh - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí tân phó giám đốc sở.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận quá trình công tác và sự tín nhiệm của tập thể đối với các đồng chí Lê Văn Dũng và Trần Thị Kiều Oanh. Đồng thời đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo sở giữ vững đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, tạo nên những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu giao nhiệm vụ.

Đối với lĩnh vực KH&CN, cần tập trung tham mưu thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đối với lĩnh vực tư pháp, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong tổ chức thực thi pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức hai sở tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để các đồng chí được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tân Phó Giám đốc Sở KH&CN Lê Văn Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại diện các đồng chí vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở KH&CN Lê Văn Dũng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, cùng tập thể lãnh đạo sở tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chủ động đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành và của tỉnh.

Lãnh đạo Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Lê Văn Dũng.