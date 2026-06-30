Ông Nguyễn Anh Thắng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh

Sáng 30/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tham dự có đồng chí Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị và một số hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nhân các tỉnh, thành cùng 323 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, có nhiều hoạt động chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp đến các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, địa phương. Từ đó, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Trong 5 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã tổ chức 15 khóa tập huấn, đào tạo hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh, các chương trình xúc tiến thương mại, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu cho doanh nghiệp, qua đó liên kết, sử dụng các sản phẩm, kết nối đầu tư.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Hiệp hội đã tổ chức nhiều giải golf, bóng đá, bóng chuyền…, tạo sân chơi lành mạnh, vui khỏe, tăng cường sự hiểu biết giao lưu, chia sẻ của hội viên trong và ngoài Hiệp hội.

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội cũng được đặc biệt quan tâm với tổng nguồn lực huy động hơn 36 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và vì cộng đồng.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả hoạt động Ban Chấp hành Hiệp hội khóa II.

Hiệp hội xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 – 2031 là xây dựng tổ chức xã hội – nghề nghiệp vững mạnh, có năng lực kết nối – dẫn dắt – đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần kiến tạo môi trường đầu tư năng động và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương bền vững.

Bà Lê Thị Như Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tham luận tại đại hội.

Theo đó, Hiệp hội đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: phối hợp các địa phương kiện toàn, thành lập mới những phường, xã chưa có hội doanh nghiệp; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; phối hợp tổ chức 5 khóa đào tạo, tập huấn mỗi năm cho doanh nghiệp hội viên; 100% hội viên tham gia đầy đủ trách nhiệm xã hội…

Ông Bùi Xuân Sinh - Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nghiệp địa phương, hội ngành nghề và toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Thông tin về kết quả những chỉ số kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh những tín hiệu tăng trưởng tích cực, tiếp tục khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; đồng thời đặt ra yêu cầu các cấp, ngành phải tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu; kinh doanh đúng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, quan tâm đến người lao động, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh; thực sự là tổ chức đại diện tin cậy, là kênh phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói của doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ hội viên, tăng cường kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chính quyền và doanh nghiệp với thị trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, lao động, hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh lâu dài.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 91 đồng chí. Ông Nguyễn Anh Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cá nhân đã có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và trao kỷ niệm chương cho ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hà Tĩnh.

​

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà trao bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vì đã có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.