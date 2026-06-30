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Nhiệm kỳ 2020 – 2025 khép lại trong bối cảnh nền kinh tế trải qua nhiều biến động chưa từng có. Dịch bệnh COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường nhiều rủi ro, giá nguyên vật liệu biến động… đã tác động rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Giữa muôn vàn thách thức ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trở thành điểm tựa tinh thần và thực tiễn cho các doanh nhân, doanh nghiệp.

Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham quan nhà máy của Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải.

Không chỉ là nơi quy tụ hội viên, Hiệp hội còn đóng vai trò cầu nối quan trọng, chuyển tải “tiếng nói” của doanh nghiệp đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng. Từ những cuộc khảo sát định kỳ, các buổi tiếp xúc trực tiếp, Hiệp hội đã tổng hợp những kiến nghị, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính… để kịp thời chuyển tải đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương. Nhiều đề xuất thiết thực đã được tiếp thu, tháo gỡ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Như Thủy - Giám đốc Công ty CP Thương mại BT Kim Ngân (phường Thành Sen) chia sẻ: “Thông qua Hiệp hội, doanh nghiệp có thêm kênh để bày tỏ tiếng nói, phản ánh những vướng mắc một cách chính thống, hiệu quả. Những khó khăn, vướng mắc được lắng nghe và phản hồi kịp thời, giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh”.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham quan các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam.

Để thực hiện tốt vai trò đại diện, Hiệp hội không ngừng củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới kết nối với các hội doanh nghiệp thành viên như Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Nữ doanh nhân, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Vận tải ô tô cùng các hội doanh nghiệp địa phương.





Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: "Việc hình thành mạng lưới liên kết giữa các tổ chức hội đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, giúp doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và cùng nhau phát triển".

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hiệp hội đã tổ chức 15 khóa đào tạo, hội thảo tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Song hành với đó, Hiệp hội đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tổ chức 15 khóa đào tạo, hội thảo tập huấn cho doanh nghiệp với các nội dung về quản trị doanh nghiệp, luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, chuyển đổi số, quản trị nhân sự…

Không chỉ làm tốt vai trò đại diện, Hiệp hội còn chú trọng nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thông qua 15 khóa đào tạo, hội thảo về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, quản trị nhân sự... Cùng với đó là các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh, mở ra cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất – kinh doanh cho hội viên.

Riêng năm 2024, Hiệp hội tổ chức 2 cuộc xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương tại thị xã Kỳ Anh (cũ) và các tỉnh phía Nam, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, sử dụng sản phẩm chéo trong nội bộ hội viên.

Giải golf là hoạt động thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm tạo sự giao lưu, gắn kết doanh nghiệp.

Các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 như bóng đá, bóng chuyền, golf... cũng trở thành điểm hẹn thường niên, góp phần xây dựng sự gắn kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội.

Nhờ phát huy hiệu quả nội lực của doanh nghiệp, cùng với sự đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và vai trò cầu nối tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong 5 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, từng bước khẳng định vị thế trên thương trường. Hiện toàn tỉnh có hơn 13.000 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, là lực lượng nòng cốt, đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội; đồng thời, tạo nhiều việc làm cho lao động.

Doanh nghiệp đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động.

Không chỉ dừng lại ở vai trò kinh tế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp còn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã huy động hơn 36 tỷ đồng cho các chương trình, hoạt động ý nghĩa như: Ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng nông thôn mới; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học, hỗ trợ đồng bào thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa… Hiệp hội còn tuyên truyền, vận động doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã huy động hơn 36 tỷ đồng cho các chương trình, hoạt động vì cộng đồng.

Anh Trần Hữu Đường (thôn Thượng Sơn, xã Hà Linh) chia sẻ: "Năm 2023, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nên được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng xây dựng căn nhà mới kiên cố để ổn định cuộc sống. Nhờ đó, gia đình tôi yên tâm hơn, có thể tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo nền tảng vững chắc để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp hóa hoạt động và nâng cao vai trò đại diện, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đưa khu vực doanh nghiệp thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh ký kết hợp tác với Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam và Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: "Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hiệp hội đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất hơn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo dựng sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong cộng đồng doanh nghiệp.

Điều đáng mừng là sau một nhiệm kỳ nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn trước. Nhiều doanh nghiệp không chỉ thích ứng để duy trì sản xuất mà còn mạnh dạn đổi mới tư duy quản trị, mở rộng hợp tác và chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển. Đó là nền tảng quan trọng để khu vực doanh nghiệp tiếp tục bứt phá trong những năm tới, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh".

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đại diện các doanh nghiệp bên lề chương trình "Cà phê doanh nhân - Gặp mặt doanh nghiệp".

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong sự phát triển của tỉnh. (Ảnh chụp tháng 10/2025).

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xác định tầm nhìn trở thành tổ chức xã hội – nghề nghiệp vững mạnh, có năng lực kết nối, dẫn dắt và hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp; tham gia kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh năng động, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Hiệp hội tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động; đồng thời mở rộng liên kết vùng, tăng cường hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành và các tổ chức doanh nhân Hà Tĩnh trên cả nước nhằm xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng rộng khắp, hiệu quả.

Cà phê doanh nhân - hoạt động kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới là tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức hội từ cơ sở. Việc mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành đã mở ra điều kiện thuận lợi để các hội doanh nghiệp cấp xã, phường được thành lập. Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 50 hội doanh nghiệp xã, phường. Đây được xem là những "cánh tay nối dài" của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Hội Doanh nghiệp phường Sông Trí tổ chức đại hội lần thứ nhất.

Hội Doanh nghiệp phường Sông Trí là một trong những mô hình tiêu biểu. Được thành lập trên địa bàn có hơn 600 doanh nghiệp, nhà đầu tư và trên 2.000 hộ kinh doanh, Hội đã nhanh chóng trở thành đầu mối tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Ông Lê Quang Hòa - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Sông Trí cho biết: “Hội ra đời nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, tạo kênh trao đổi thông tin hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Đại hội lần thứ nhất được tổ chức ngày 7/12/2025 đã xác định rõ các mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó phấn đấu tăng ít nhất 30% số hội viên; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; đóng góp ngân sách phường tăng bình quân từ 8 – 10% mỗi năm”.

Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xác định vai trò quan trọng trong việc chung tay cùng hệ thống chính trị tỉnh nhà triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển doanh nghiệp, đặc biệt như Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với mục tiêu đến 2030, toàn tỉnh có khoảng 18.000-20.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12%/năm…

Nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xác định vai trò quan trọng trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Một nhiệm kỳ đã khép lại với nhiều dấu ấn trong vai trò đại diện, kết nối và đồng hành. Phía trước vẫn còn không ít thách thức, song với nền tảng đã được tạo dựng, những định hướng rõ ràng cùng sự đoàn kết của cộng đồng doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục từng bước khẳng định vị thế “mái nhà chung” – nơi hội tụ niềm tin, khát vọng và động lực phát triển cho doanh nghiệp trên quê hương núi Hồng – sông La.

NỘI DUNG: NGỌC LOAN

THIẾT KẾ: NGUYỄN LIỄU