Phía sau những bữa cơm đùm

Từ ngày mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, ở nhiều địa phương, những trụ sở mới sáng đèn từ rất sớm và tắt đèn khi dân đã lên đèn. Phía sau sự vận hành thông suốt của bộ máy là biết bao cán bộ, công chức đang âm thầm gánh vác một khối lượng công việc lớn hơn, áp lực hơn và cũng nhiều hy sinh hơn.

﻿ ﻿ ﻿ Từ ngày mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, ở nhiều địa phương, những trụ sở mới sáng đèn từ rất sớm và tắt đèn khi dân đã lên đèn.

Có những người mỗi sáng rời nhà từ lúc tinh mơ, vượt hàng chục cây số để đến cơ quan. Có người đi gần một giờ đồng hồ mới đến nơi làm việc. Vì quãng đường xa, họ không thể về nhà ăn trưa như trước. Bên chiếc cặp công tác giờ đây có thêm một hộp cơm, vài quả chuối, chai nước… Bữa cơm đùm giản dị được ăn vội trong phòng làm việc, dưới gốc cây hay một góc cơ quan, rồi lại tất bật trở về với hồ sơ, văn bản, những cuộc họp và công việc không ngơi nghỉ.

Bên chiếc cặp công tác của nhiều cán bộ xã giờ đây có thêm một hộp cơm với bữa cơm ăn vội ngay trong phòng làm việc.

Mô hình mới mang theo kỳ vọng lớn về một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân hơn. Nhưng trong giai đoạn đầu, khối lượng công việc của cán bộ, công chức tăng lên đáng kể. Vừa phải tiếp nhận những lĩnh vực mới, vừa xử lý lượng hồ sơ lớn hơn, vừa nhanh chóng làm quen với địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và yêu cầu phục vụ Nhân dân cao hơn.

Áp lực không chỉ đến từ công việc chuyên môn mà còn đến từ trách nhiệm. Mỗi hồ sơ phải đúng quy định; mỗi thủ tục phải nhanh chóng; mỗi ý kiến của người dân đều cần được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Ai cũng hiểu rằng, phía sau mỗi con dấu, mỗi chữ ký là quyền lợi của người dân và sự phát triển của địa phương.

Nhiều cán bộ chia sẻ rằng, thời gian dành cho gia đình ít đi. Có người sáng đi khi con chưa thức dậy, tối về khi con đã ngủ. Có người nhiều tuần liền chỉ gặp cha mẹ, vợ, chồng con qua những cuộc điện thoại ngắn. Thế nhưng, họ vẫn chọn cố gắng, bởi hiểu rằng giai đoạn chuyển đổi nào cũng cần sự đồng lòng và cống hiến.

Dẫu nhiều vất vả, áp lực nhưng mỗi cán bộ vẫn luôn cố gắng, bởi họ hiểu rằng giai đoạn chuyển đổi nào cũng cần sự đồng lòng và cống hiến.

Có lẽ, điều đáng quý nhất là rất hiếm những lời than phiền, mà là tinh thần trách nhiệm, tự hào làm việc trong môi trường mới. Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện làm việc, khoảng cách đi lại hay áp lực công việc, cán bộ, công chức, viên chức vẫn giữ thái độ tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những bữa cơm đùm tuy giản dị nhưng chứa đựng trong đó là tinh thần vì công việc, vì Nhân dân.

Bất kỳ cuộc cải cách nào cũng cần thời gian để đi vào ổn định. Những khó khăn hôm nay rồi sẽ dần được tháo gỡ khi bộ máy vận hành nhịp nhàng hơn, quy trình được hoàn thiện hơn và điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm hơn.

Đoàn cán bộ xã Đức Đồng học tập mô hình trồng dưa chuột tại xã Hương Xuân.

Xin gửi lời tri ân tới những con người đang ngày ngày mang theo hộp cơm đến cơ quan, mang theo trách nhiệm trong từng công việc và mang theo khát vọng xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Những hy sinh thầm lặng ấy tuy bình dị nhưng chính là nền tảng để xây dựng niềm tin của Nhân dân và góp phần đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn.