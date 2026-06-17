Xây dựng nghị quyết về chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở sát với thực tiễn

Chiều 17/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về các nội dung trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt nội dung 4 dự thảo nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết Quy định mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cù Huy Cẩm trình bày các dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.

Quá trình thảo luận, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những nội dung chưa phù hợp, đồng thời, tham mưu, góp ý một số vấn đề liên quan đến dự thảo các nghị quyết do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Nguyễn Ngọc Hoạch (thành viên Ban Pháp chế, HĐND tỉnh) góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với dự thảo nghị quyết liên quan đến các chức danh tại thôn, tổ dân phố, đại biểu bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề như: số lượng, chức danh; đề xuất hệ số phụ cấp, mức đóng BHXH phù hợp, cân đối cho từng chức danh; số lượng tổ liên gia trong mỗi thôn, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm các chức danh bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận tại các thôn, tổ dân phố...

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Phong An góp ý các dự thảo liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đối với dự thảo các nghị quyết liên quan đến khuyến khích phát triển nguồn nhân lực, đại biểu đề xuất cần cân đối việc bố trí nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các ngành, nghề; rà soát kỹ để không bỏ sót đối tượng cần khuyến khích; bổ sung các ngành, nghề mới phù hợp với xu hướng phát triển thời gian tới.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc báo cáo, giải trình một số nội dung đại biểu quan tâm.

Cùng với đó, quan tâm hơn nữa đến công tác hỗ trợ người học; mức hỗ trợ dành cho chính sách thu hút lao động chất lượng cao sau đào tạo; môi trường, điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến cho lực lượng lao động thuộc diện thu hút…

Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cơ bản được các đại biểu đồng tình với những nội dung do ngành chuyên môn xây dựng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phân tích một số nội dung còn chưa thật sự phù hợp, thiếu tính đồng bộ trong các dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, rà soát kỹ lưỡng từng nội dung; bảo đảm các nghị quyết khi ban hành không chỉ đúng quy định mà còn sát với yêu cầu thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Trưởng ban Nội chính Trần Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân cho rằng, cần nghiên cứu tình hình thực tiễn, cân nhắc kỹ trước khi ban hành các nghị quyết. Đồng thời, đề nghị Ban Pháp chế phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát kỹ các căn cứ pháp lý để xây dựng và hoàn thiện dự thảo các nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu và đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tiếp tục rà soát kỹ căn cứ pháp lý và cân đối tình hình thực tiễn, bảo đảm chất lượng hồ sơ trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX xem xét, quyết nghị.