Người nhận lương hưu cần gia hạn giấy ủy quyền trước 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trước ngày 1/7, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng sẽ hết hiệu lực theo quy định của Luật BHXH năm 2024. Trường hợp còn hiệu lực được dùng tiếp tới hết 30/6. Sau đó, người hưởng vẫn cần ủy quyền thì lập văn bản hoặc chuyển sang tài khoản ngân hàng để không bị gián đoạn.

Ủy quyền nhận lương hưu là việc người thụ hưởng đồng ý cho người khác thay mặt đến nhận khoản tiền hàng tháng tại điểm chi trả khi không thể tự đến nhận vì sức khỏe, ở xa hoặc lý do cá nhân.

Luật hiện hành quy định người hưởng lương hưu có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện chế độ. Giấy ủy quyền hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập và phải được chứng thực. Quy định trước đây cho phép ủy quyền, thời hạn do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ, trường hợp để trống thì thời hạn là một năm kể từ ngày xác lập.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết quy định tối đa 12 tháng của văn bản ủy quyền nhằm phòng ngừa rủi ro trong chi trả, bảo đảm đúng người, đúng chế độ trong bối cảnh 3,4 triệu người thụ hưởng. Trong số này nhiều trường hợp tuổi cao, sức yếu, cư trú xa nơi nhận chế độ. Đơn cử như phường Việt Hưng, TP Hà Nội sau rà soát có gần 2.400 trường hợp cần thực hiện thủ tục liên quan ủy quyền. Một số địa phương khác đang đôn đốc thông qua tổ trưởng dân phố, cổng thông tin hoặc nhóm cộng đồng.

Người cao tuổi Hà Nội nhận lương hưu tại điểm chi trả. Ảnh: Phong Linh

Cơ quan này yêu cầu ngành dọc địa phương tập trung rà soát trường hợp người hưởng từ 90 trở lên, trùng mã số BHXH; ủy quyền nhưng chưa cập nhật đầy đủ trạng thái, thông tin hoặc đã hết thời hạn. Bảo hiểm xã hội tỉnh thành phối hợp với bưu điện, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc địa phương cư trú xác minh thông tin, hướng dẫn người dân, khuyến khích người hưởng mở tài khoản ngân hàng.

Người hưởng kiểm tra thời hạn văn bản ủy quyền, không chờ đến sát 30/6 mới thực hiện. Khi lập văn bản ủy quyền hoặc thay đổi phương thức nhận, người dân liên hệ trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội, bưu điện, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc tới địa phương nơi cư trú. Cơ quan này không nhắn tin hoặc gửi đường link qua mạng xã hội, người dân cần cẩn trọng.

Cả nước có 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp với các mức khác nhau: hơn 11.500 người hưởng 20 triệu đồng mỗi tháng trở lên; gần 418.500 người hưởng 10 đến dưới 20 triệu đồng; 1,063 triệu người hưởng 6 đến dưới 10 triệu đồng; 1,347 triệu người hưởng 3 đến dưới 6 triệu đồng; 144.850 người hưởng 2,34 đến dưới 3 triệu đồng và gần 419.400 người hưởng dưới 2,34 triệu đồng - tương đương mức lương cơ sở.