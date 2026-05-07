Tuyến đường oằn mình gánh xe tải trọng lớn

Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ xây nhà ở cho hộ khó khăn 30/04/2026 06:01 Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Nhung, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Lưu.

Cần sớm di dời ngôi mộ nằm trên đường dân sinh, gây cản trở giao thông 28/04/2026 08:19 Ngôi mộ nằm trên tuyến đường dân sinh tại thôn Thanh Văn Hải (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm mất mỹ quan, vừa cản trở giao thông, cần sớm di dời để bảo đảm an toàn.

Chương trình "Vòng tay nhân ái": Trao hơn 235 triệu đồng cho 3 hoàn cảnh khó khăn 25/04/2026 15:39 Từ sự lan tỏa của Chương trình "Vòng tay nhân ái", 3 hoàn cảnh khó khăn tại các xã Lộc Hà, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ số tiền hơn 235 triệu đồng.

Chậm cấp “sổ đỏ” ở Sơn Tiến: Hàng chục hộ dân mòn mỏi chờ đợi 24/04/2026 11:15 Nhiều hộ dân xã Sơn Tiến khai hoang, sinh sống ổn định hàng chục năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng quyền lợi và gây khó khăn trong giao dịch, quản lý đất đai.

Bất chấp cảnh báo đuối nước, nhiều trẻ em vẫn tắm ở hồ Khe Xai 19/04/2026 05:30 Chính quyền địa phương đã liên tục đưa ra cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, nhiều trẻ em vẫn tụ tập vui chơi, tắm mát, bất chấp tai nạn luôn rình rập.

Khám bệnh miễn phí, tặng quà cho trẻ em và các trường học ở xã Vũ Quang 18/04/2026 12:16 Tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em trong học tập.

Những suất cơm nghĩa tình đến với người yếu thế ở Trung tâm Thiên Ân 17/04/2026 10:19 Những phần quà thiết thực đến với Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.

Xây nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Mai Phụ 17/04/2026 09:50 Công trình nhà ở gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đức Giản (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng từ kinh phí thuộc Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động Sở Nội vụ.

Trao 700 suất cháo cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn 16/04/2026 16:57 700 suất cháo được trao tặng là sự động viên, hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân bớt phần nào khó khăn, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Vòng tay nhân ái: Thương xót cảnh cha già yếu chăm con trai bị liệt 2 chân 16/04/2026 09:15 Một cơn bạo bệnh 2 năm trước đã khiến anh Nguyễn Đình Thành (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị liệt 2 chân, phải dựa vào người cha già 95 tuổi, khiến cuộc sống đã nghèo lại càng bế tắc.

Cầu Kênh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông 14/04/2026 15:30 Cầu Kênh bắc qua tuyến kênh chính dẫn nước của hồ Kẻ Gỗ, đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hiện xuống cấp nghiêm trọng, lan can hư hỏng, lòng cầu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Những phần quà ý nghĩa dành cho trẻ khuyết tật 14/04/2026 15:15 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh trao quà, động viên các em nhỏ khuyết tật tại xã Thạch Hà và xã Gia Hanh.

Rào chắn lối đi chung, tình nghĩa xóm làng vào "ngõ cụt" 13/04/2026 09:46 Một lối đi chung tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) bị rào chắn, khiến mâu thuẫn giữa các hộ dân ngày càng căng thẳng. Vụ việc trở nên phức tạp khi ranh giới pháp lý chưa rõ ràng, hòa giải nhiều lần nhưng không thành.

Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” 10 năm bền bỉ đồng hành cùng bệnh nhân 11/04/2026 21:42 Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tại Hà Tĩnh đã mang nghệ thuật đến bệnh viện, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Thu về 104 đơn vị máu từ "Ngày hội hiến máu tình nguyện" ở Đồng Tiến 11/04/2026 10:20 "Ngày hội hiến máu tình nguyện" ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã thu hút gần 200 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn tham gia.

Hơn 2 tỷ đồng tiếp sức cho công tác giảm nghèo ở phường Vũng Áng 11/04/2026 05:49 Nguồn lực xã hội hóa được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Niềm vui trong những căn nhà mới của hộ nghèo ở phường Vũng Áng 10/04/2026 07:59 Chính sách hỗ trợ nhà ở giúp hộ nghèo phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) có nơi ở ổn định, niềm vui, hy vọng và động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Đức Thọ 09/04/2026 14:35 Từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP Quản lý đầu tư STC Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà mới của 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ra quân tổng vệ sinh môi trường tại bãi biển Lộc Hà 07/04/2026 09:34 Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về rác thải bủa vây bãi biển, xã Lộc Hà đã ra quân thu dọn, chỉnh trang cảnh quan, môi trường chuẩn bị cho mùa du lịch mới.

Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác! 06/04/2026 15:05 Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.

“Bẫy” trên đường Đồng - Trung 04/04/2026 16:59 Tuyến đường Đồng - Trung có vai trò kết nối QL1 với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời là tuyến huyết mạch trong phát triển KT-XH của xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng.

Đồng loạt khởi công và trao kinh phí xây dựng 216 nhà ở cho người dân 03/04/2026 15:05 Việc hỗ trợ kinh phí và khởi công đồng loạt 216 căn nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ góp phần hoàn thành chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở bị ảnh hưởng sau thiên tai.

Kiểm tra, xử phạt các cửa hàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trước cổng trường 03/04/2026 14:15 Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh thực trạng kinh doanh quà vặt không rõ nguồn gốc trước cổng trường, các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc.

Người dân thôn Bình Tiến khổ sở vì trang trại nuôi gà 03/04/2026 13:37 Thời gian qua, người dân thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hôi thối từ trang trại gà của HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia, khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Nguy hiểm "rình rập" tại nút giao ở xã Đồng Tiến 03/04/2026 05:20 Lượng phương tiện lưu thông lớn trong khi hạ tầng chưa đảm bảo khiến nút giao ngã 5 quốc lộ 15B với các tuyến đường ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh nam sinh mồ côi học cách làm trụ cột gia đình 02/04/2026 15:49 Mẹ bỏ đi đã hơn 10 năm, bố mất vì một tai nạn giao thông bất ngờ, giờ đây em Biện Văn Bảo (lớp 12G, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ dang dở việc học.

Phường Vũng Áng linh hoạt các giải pháp giảm nghèo đa chiều 01/04/2026 10:34 Với cách tiếp cận đa chiều, linh hoạt và bám sát thực tế, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.