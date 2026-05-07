Tuyến đường oằn mình gánh xe tải trọng lớn

30/04/2026 06:01
Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Nhung, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Lưu.
28/04/2026 08:19
Ngôi mộ nằm trên tuyến đường dân sinh tại thôn Thanh Văn Hải (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm mất mỹ quan, vừa cản trở giao thông, cần sớm di dời để bảo đảm an toàn.
25/04/2026 15:39
Từ sự lan tỏa của Chương trình "Vòng tay nhân ái", 3 hoàn cảnh khó khăn tại các xã Lộc Hà, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ số tiền hơn 235 triệu đồng.
24/04/2026 11:15
Nhiều hộ dân xã Sơn Tiến khai hoang, sinh sống ổn định hàng chục năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng quyền lợi và gây khó khăn trong giao dịch, quản lý đất đai.
23/04/2026 11:29
Các căn nhà tình nghĩa và mô hình sinh kế được trao tặng cho hộ nghèo, hộ khó khăn ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) với mong muốn góp phần giúp các hộ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
19/04/2026 05:30
Chính quyền địa phương đã liên tục đưa ra cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, nhiều trẻ em vẫn tụ tập vui chơi, tắm mát, bất chấp tai nạn luôn rình rập.
18/04/2026 12:16
Tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em trong học tập.
17/04/2026 10:19
Những phần quà thiết thực đến với Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.
17/04/2026 09:50
Công trình nhà ở gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đức Giản (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng từ kinh phí thuộc Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động Sở Nội vụ.
16/04/2026 16:57
700 suất cháo được trao tặng là sự động viên, hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân bớt phần nào khó khăn, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
16/04/2026 09:15
Một cơn bạo bệnh 2 năm trước đã khiến anh Nguyễn Đình Thành (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị liệt 2 chân, phải dựa vào người cha già 95 tuổi, khiến cuộc sống đã nghèo lại càng bế tắc.
14/04/2026 15:30
Cầu Kênh bắc qua tuyến kênh chính dẫn nước của hồ Kẻ Gỗ, đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hiện xuống cấp nghiêm trọng, lan can hư hỏng, lòng cầu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
14/04/2026 15:15
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh trao quà, động viên các em nhỏ khuyết tật tại xã Thạch Hà và xã Gia Hanh.
13/04/2026 09:46
Một lối đi chung tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) bị rào chắn, khiến mâu thuẫn giữa các hộ dân ngày càng căng thẳng. Vụ việc trở nên phức tạp khi ranh giới pháp lý chưa rõ ràng, hòa giải nhiều lần nhưng không thành.
11/04/2026 21:42
Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tại Hà Tĩnh đã mang nghệ thuật đến bệnh viện, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.
11/04/2026 10:20
"Ngày hội hiến máu tình nguyện" ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã thu hút gần 200 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn tham gia.
11/04/2026 05:49
Nguồn lực xã hội hóa được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
10/04/2026 07:59
Chính sách hỗ trợ nhà ở giúp hộ nghèo phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) có nơi ở ổn định, niềm vui, hy vọng và động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
09/04/2026 14:35
Từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP Quản lý đầu tư STC Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà mới của 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng.
07/04/2026 09:34
Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về rác thải bủa vây bãi biển, xã Lộc Hà đã ra quân thu dọn, chỉnh trang cảnh quan, môi trường chuẩn bị cho mùa du lịch mới.
06/04/2026 15:05
Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.
04/04/2026 16:59
Tuyến đường Đồng - Trung có vai trò kết nối QL1 với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời là tuyến huyết mạch trong phát triển KT-XH của xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng.
03/04/2026 15:05
Việc hỗ trợ kinh phí và khởi công đồng loạt 216 căn nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ góp phần hoàn thành chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở bị ảnh hưởng sau thiên tai.
03/04/2026 14:15
Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh thực trạng kinh doanh quà vặt không rõ nguồn gốc trước cổng trường, các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc.
03/04/2026 13:37
Thời gian qua, người dân thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hôi thối từ trang trại gà của HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia, khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
03/04/2026 05:20
Lượng phương tiện lưu thông lớn trong khi hạ tầng chưa đảm bảo khiến nút giao ngã 5 quốc lộ 15B với các tuyến đường ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
02/04/2026 15:49
Mẹ bỏ đi đã hơn 10 năm, bố mất vì một tai nạn giao thông bất ngờ, giờ đây em Biện Văn Bảo (lớp 12G, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ dang dở việc học.
01/04/2026 10:34
Với cách tiếp cận đa chiều, linh hoạt và bám sát thực tế, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.
01/04/2026 10:14
Nhiều hạng mục của trạm bơm Sông Già (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) cấp nước cho gần 200ha lúa đã xuống cấp, gây không ít khó khăn cho người dân trong sản xuất nông nghiệp.
01/04/2026 05:17
Như những ngọn lửa ấm, nhiều chị em phụ nữ ở Hà Tĩnh âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực, góp phần gắn kết cộng đồng.