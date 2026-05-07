Tuyến đường oằn mình gánh xe tải trọng lớn

Sĩ Hoàng - Phúc Quang
(Baohatinh.vn) - Đường Lê Duẩn nằm trên địa bàn phường Vũng Áng – Sông Trí (Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng với mặt đường chi chít “ổ gà”, “ổ voi” do xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc, khiến người dân bất an mỗi khi qua lại.

Nhiều người dân lưu thông qua đường Lê Duẩn nối từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), trên địa bàn phường Vũng Áng và Sông Trí không khỏi ám ảnh bởi cảnh tượng mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Chỉ dài khoảng 2 km nhưng tuyến đường xuất hiện dày đặc “ổ gà”, “ổ voi”, nhiều vị trí bong tróc, lún sâu thành hố lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Từng được xem là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ở khu vực phía Nam Hà Tĩnh, song hiện nay, đường Lê Duẩn qua Vũng Áng – Sông Trí đang xuống cấp nghiêm trọng. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều đoạn mặt đường bị cày xới nham nhở, lớp nhựa bong tróc thành từng mảng lớn.
Tuyến đường thường xuyên bị “quần thảo” bởi lượng lớn xe tải trọng tải lớn lưu thông liên tục. Phần lớn là xe chở vật liệu phục vụ cho các công trình trong Khu kinh tế Vũng Áng; một số phương tiện chạy với tốc độ cao, gây ra áp lực lớn lên hạ tầng vốn đã hư hỏng nghiêm trọng.
Vào giờ cao điểm, từng đoàn xe ben, xe đầu kéo nối đuôi nhau di chuyển khiến đường luôn trong tình trạng bụi bặm, rung lắc. Mỗi khi xe tải đi qua, người dân đi xe máy phải dạt sát lề để tránh. Nhiều đoạn mặt đường bị lún sâu, phương tiện nhỏ chỉ cần sơ suất là có thể té ngã.
“Đi qua đây lúc nào cũng thấp thỏm, nhất là buổi tối. Đường thì chi chít ổ gà, nhiều chỗ lún sâu, xe tải lại chạy liên tục với tốc độ cao nên rất nguy hiểm. Nhiều hôm tôi phải đi đường vòng xa hơn một chút chứ không dám đi qua tuyến này” - chị N.T.H. (phường Vũng Áng) cho biết.
Qua tìm hiểu, lượng phương tiện tải trọng lớn tăng đột biến chủ yếu phục vụ việc thi công, vận chuyển vật liệu cho các dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng. Trong khi đó, hạ tầng tuyến đường chưa được nâng cấp tương xứng khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp sau thời gian dài oằn mình gánh tải.
Mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vị trí bong tróc, nham nhở.
Dọc tuyến xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, nhiều điểm lún sâu thành hố lớn.
Thực trạng xuống cấp của đường Lê Duẩn không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng để phục vụ các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng, việc sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường là yêu cầu cấp thiết.
Nếu không có giải pháp kịp thời, tuyến đường này sẽ còn tiếp tục hư hỏng nặng hơn, trở thành nỗi ám ảnh đối với người và phương tiện mỗi khi lưu thông qua khu vực.

Hiện nay, lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông qua đường Lê Duẩn tăng rất mạnh để phục vụ các công trình trong KKT Vũng Áng, trong khi hạ tầng tuyến đường không còn đáp ứng được nên ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường hư hỏng nặng, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Địa phương rất mong tỉnh sớm quan tâm hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa tuyến đường, đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân và phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng

Một lối đi chung tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) bị rào chắn, khiến mâu thuẫn giữa các hộ dân ngày càng căng thẳng. Vụ việc trở nên phức tạp khi ranh giới pháp lý chưa rõ ràng, hòa giải nhiều lần nhưng không thành.
Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.
