Xây nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Mai Phụ

Kiều Minh
(Baohatinh.vn) - Công trình nhà ở gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đức Giản (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng từ kinh phí thuộc Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động Sở Nội vụ.

Sáng 17/4, Sở Nội vụ phối hợp với xã Mai Phụ tổ chức lễ khởi công và trao kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đức Giản, ở thôn Đức Châu.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, chính quyền địa phương tham dự lễ khởi công.

Gia đình được hỗ trợ trong dịp này là hộ bà Lê Thị Hán, vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Giản.

Liệt sĩ Nguyễn Đức Giản sinh năm 1937 tại thôn Đức Châu (xã Thạch Châu, nay là xã Mai Phụ). Ông tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và anh dũng hy sinh ngày 13/5/1968 tại chiến trường phía Nam.

Hiện nay, gia đình bà Hán có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con trai và cháu nội đều bị tàn tật. Gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Với sự quan tâm chỉ đạo, vào cuộc của các cấp, ngành liên quan, gia đình đã được xét duyệt kinh phí xây dựng nhà ở.

Các cấp ngành, đoàn thể chia sẻ, chung vui cùng gia đình.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh và 70 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Cùng với đó, ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo bà con nhân dân địa phương đã đóng góp ngày công, hỗ trợ gia đình tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà mới.

Địa phương huy động xe máy, nhân lực hỗ trợ gia đình trong lễ khởi công.

Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

