Thu về 104 đơn vị máu từ "Ngày hội hiến máu tình nguyện" ở Đồng Tiến

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh nam sinh mồ côi học cách làm trụ cột gia đình 02/04/2026 15:49 Mẹ bỏ đi đã hơn 10 năm, bố mất vì một tai nạn giao thông bất ngờ, giờ đây em Biện Văn Bảo (lớp 12G, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ dang dở việc học.

Gieo yêu thương từ những điều bình dị 01/04/2026 05:17 Như những ngọn lửa ấm, nhiều chị em phụ nữ ở Hà Tĩnh âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực, góp phần gắn kết cộng đồng.

Dọn dẹp rác thải “bủa vây” cổng trường sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh 31/03/2026 15:17 Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về tình trạng rác thải xây dựng “bủa vây” cổng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc), địa phương đã vào cuộc xử lý.

Rác thải xây dựng “bủa vây” quanh cổng trường học 31/03/2026 06:49 Tình trạng người dân đổ rác thải xây dựng trước khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách 30/03/2026 13:17 Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Nhiều lo ngại khi nghĩa trang gần nhà dân, “áp” Văn Miếu 30/03/2026 05:45 Nghĩa trang Đội Mốt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) nằm sát khu dân cư, ngay cạnh Văn Miếu đang khiến nhiều người dân lo ngại về đời sống cũng như việc giữ gìn không gian văn hóa, tâm linh của di tích.

Phương tiện dừng đỗ tùy tiện tại khu vực cổng B - KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 28/03/2026 08:30 Tại khu vực cổng B – Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), xe tải, xe container dừng đỗ bát nháo, chiếm dụng lòng đường để bốc dỡ hàng, sửa chữa gây mất ATGT.

"Nút thắt" hạ tầng tại vùng nuôi trồng thủy sản Hải Ninh 27/03/2026 10:00 Hạ tầng thiếu và yếu nên người nuôi trồng thủy sản ở phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang sản xuất theo hướng bán thâm canh, thường xuyên đối diện với rủi ro về dịch bệnh.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20 hỗ trợ xây nhà ở cho thương binh 24/03/2026 15:30 Học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20, khóa học 2024 - 2026 (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa tại Hà Tĩnh.

“Con đường cứu hộ” và nỗi bất an nơi vùng đồi Sơn Tây 24/03/2026 14:28 Hàng trăm người dân ở xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) hết sức bất an do tuyến đường cứu hộ, cứu nạn thi công dang dở gần 15 năm nay, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Chậm bồi thường thiệt hại nhà dân do thi công Quốc lộ 8 24/03/2026 06:00 Suốt 3 năm qua, kể từ khi nhà cửa và công trình của 169 hộ dân tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị nứt nẻ do ảnh hưởng từ quá trình thi công Quốc lộ 8, các hộ dân này vẫn chưa được chủ đầu tư bồi thường theo cam kết.

Những người lặng lẽ chăm nom gần 1.200 ngôi mộ vô chủ 23/03/2026 09:00 Không quen biết, không họ hàng thân thích, nhưng với tấm lòng nhân ái, hội viên Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang lặng lẽ chăm nom, hương khói 1.158 ngôi mộ vô chủ trên địa bàn.

Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn 21/03/2026 16:22 Từ sự lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu đã được hỗ trợ số tiền hơn 185 triệu đồng.

Cầu Thá xuống cấp thành “điểm nghẽn” giao thông 21/03/2026 07:39 Cầu Thá (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) trên tuyến ĐH.127 xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh "gà trống" nuôi 3 con thơ dại 19/03/2026 15:00 Vợ bị băng huyết qua đời, anh Nguyễn Văn Long ở xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh đang phải chật vật chăm sóc 3 con nhỏ và mẹ già trong nghèo khó.

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay 19/03/2026 12:43 Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.

Hoang tàn tổng kho ngoại thương bỏ không hơn ba thập kỷ ở Nghi Xuân 18/03/2026 05:16 Tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh nằm bên quốc lộ 8B đoạn qua xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ hoang hàng chục năm, nay trông nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Nhiều diện tích lòng đập Trùa bị chiếm dụng, công trình thiếu nước tưới 17/03/2026 14:46 Đập Trùa ở xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang trong tình trạng bồi lấp và bị lấn chiếm lòng đập, gây thiếu nước tưới cho hơn 100ha lúa vùng hạ du.

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8 17/03/2026 07:00 Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.

Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ dang dở đến bao giờ? 16/03/2026 15:16 Năm 2018, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) tiến hành thi công Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ nhưng đến nay, sau hơn 8 năm vẫn đang dang dở.

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?! 10/03/2026 11:19 Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.

Vòng tay nhân ái: Thắt lòng cảnh 2 anh em ruột bị u não ác tính 06/03/2026 05:17 Trong 5 năm, hai con trai của chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) lần lượt mắc căn bệnh u não ác tính khiến gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn.

Kinh doanh, sử dụng “hoa tiền”: Coi chừng phạm pháp! 03/03/2026 05:15 Cận kề 8/3, nhiều người dân Hà Tĩnh “vô tư” kinh doanh, lựa chọn những bó hoa kết bằng tiền làm quà tặng mà không biết rằng điều này có thể vi phạm pháp luật nếu làm hư hỏng, biến dạng tờ tiền.

Cầu Hà Rong xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông 01/03/2026 05:06 Cầu Hà Rong bắc qua sông Tiềm trên tuyến đường DH59 nối từ xã Hương Khê sang xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Đoàn công tác Trung ương khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách 28/02/2026 12:44 Những phần quà cùng hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân.

Nhếch nhác dải dừng khẩn cấp cao tốc qua Hà Tĩnh 27/02/2026 05:15 Nhiều dải dừng khẩn cấp trên cao tốc qua Hà Tĩnh ngập rác sau kỳ nghỉ Tết, chủ yếu là chai lọ, hộp đồ ăn nhanh bị vứt tràn lan...

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh ủng hộ "Quỹ tình thương" Trung tâm Y tế Thành Sen 26/02/2026 17:47 Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao tặng 20 triệu đồng cho “Quỹ tình thương”, góp phần hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Thành Sen.

Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi 24/02/2026 11:50 Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.