Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo hoạt động trở lại

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sau thời gian tạm ngưng, tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại từ ngày 6/6 bằng tàu 3 thân sức chứa 500 khách, với giá vé từ 965.000 đồng đến hơn 1,3 triệu đồng/lượt.

Tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo sẽ được khai thác trở lại từ ngày 6/6 tại Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Trước đó, tuyến vận tải hành khách này tạm ngưng hoạt động từ tháng 9/2025 để nâng cấp, đầu tư phương tiện mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách.

1q.jpg
Tàu cao tốc tuyến trung tâm TP HCM - Côn Đảo sẽ vận hành trở lại từ ngày 6/6. Ảnh: TL.

Phương tiện được đưa vào khai thác là tàu khách cao tốc 3 thân bằng hợp kim nhôm, dài hơn 52m, rộng 10,3m, trọng tải toàn phần gần 77 tấn. Tàu có tổng công suất 4.190 kW (5.700 mã lực), vận tốc tối đa 30 hải lý/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tuyến TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo từ hơn 6 giờ xuống khoảng 5 giờ 15 phút.

Tàu có sức chứa 498 hành khách, gồm 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP và 106 giường phổ thông. Nội thất được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách trên hành trình biển dài.

Theo khung giá được công bố, vé tàu ngày thường dao động từ 965.000 đồng đối với ghế phổ thông đến hơn 1,2 triệu đồng với giường VIP. Vào cuối tuần, lễ, Tết, giá vé tăng thêm khoảng 90.000 - 120.000 đồng/lượt, đưa mức cao nhất lên hơn 1,3 triệu đồng.

Về lịch trình, tàu khai thác 1 chuyến/ngày. Chiều từ TP Hồ Chí Minh đi Côn Đảo xuất phát tại Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy; chiều ngược lại từ Cảng Bến Đầm (Côn Đảo) vào thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật. Riêng cuối tuần và các dịp lễ, Tết, tần suất dự kiến tăng lên 2 chuyến/ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Ông Mai Trung Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, nhận định trong bối cảnh Côn Đảo phát triển mạnh nhưng giao thông vẫn phụ thuộc lớn vào đường hàng không, tuyến tàu cao tốc sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức di chuyển, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng lưu ý đơn vị khai thác cần đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn đường thủy và duy trì chất lượng dịch vụ trong quá trình vận hành.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/tau-cao-toc-3-than-tuyen-tphcm-con-dao-chay-lai-ve-cao-nhat-1-3-trieu-dong-2521482.html

Tin liên quan

Tags:

#Tàu cao tốc #Tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo #tàu cao tốc khai thác trở lại #tại Cảng Nhà Rồng

Chủ đề Cẩm nang du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa

Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa

Dù có lượng phương tiện lưu thông lớn, tuy nhiên cầu Tân Dừa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) không có lan can, thiếu đèn đường vào ban đêm nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...
Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão

Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão

Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.
Tuyến đường oằn mình gánh xe tải trọng lớn

Tuyến đường oằn mình gánh xe tải trọng lớn

Đường Lê Duẩn nằm trên địa bàn phường Vũng Áng – Sông Trí (Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng với mặt đường chi chít “ổ gà”, “ổ voi” do xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc, khiến người dân bất an mỗi khi qua lại.
Áp lực xử lý rác thải sau kỳ nghỉ lễ

Áp lực xử lý rác thải sau kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ vừa qua, các bãi biển tại Hà Tĩnh thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách, cùng với đó là lượng rác thải gia tăng, gây khó khăn cho các đơn vị môi trường trong thu gom, xử lý. 
“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!