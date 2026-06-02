Tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo hoạt động trở lại

Tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo sẽ được khai thác trở lại từ ngày 6/6 tại Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Trước đó, tuyến vận tải hành khách này tạm ngưng hoạt động từ tháng 9/2025 để nâng cấp, đầu tư phương tiện mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách.

Tàu cao tốc tuyến trung tâm TP HCM - Côn Đảo sẽ vận hành trở lại từ ngày 6/6. Ảnh: TL.

Phương tiện được đưa vào khai thác là tàu khách cao tốc 3 thân bằng hợp kim nhôm, dài hơn 52m, rộng 10,3m, trọng tải toàn phần gần 77 tấn. Tàu có tổng công suất 4.190 kW (5.700 mã lực), vận tốc tối đa 30 hải lý/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tuyến TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo từ hơn 6 giờ xuống khoảng 5 giờ 15 phút.

Tàu có sức chứa 498 hành khách, gồm 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP và 106 giường phổ thông. Nội thất được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách trên hành trình biển dài.

Theo khung giá được công bố, vé tàu ngày thường dao động từ 965.000 đồng đối với ghế phổ thông đến hơn 1,2 triệu đồng với giường VIP. Vào cuối tuần, lễ, Tết, giá vé tăng thêm khoảng 90.000 - 120.000 đồng/lượt, đưa mức cao nhất lên hơn 1,3 triệu đồng.

Về lịch trình, tàu khai thác 1 chuyến/ngày. Chiều từ TP Hồ Chí Minh đi Côn Đảo xuất phát tại Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy; chiều ngược lại từ Cảng Bến Đầm (Côn Đảo) vào thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật. Riêng cuối tuần và các dịp lễ, Tết, tần suất dự kiến tăng lên 2 chuyến/ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Ông Mai Trung Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, nhận định trong bối cảnh Côn Đảo phát triển mạnh nhưng giao thông vẫn phụ thuộc lớn vào đường hàng không, tuyến tàu cao tốc sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức di chuyển, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng lưu ý đơn vị khai thác cần đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn đường thủy và duy trì chất lượng dịch vụ trong quá trình vận hành.