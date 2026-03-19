Ảnh chụp rong mơ ở Côn Đảo đoạt giải thưởng quốc tế

Bức ảnh rong mơ tại vịnh Đầm Tre, Côn Đảo, ấn tượng từ trên cao, tháng 5/2025.

Ngày 17/3, hạng mục National và Regional (Quốc gia và khu vực) của giải thưởng Sony World Photography Awards 2026 công bố các tác phẩm chiến thắng. Năm nay, hơn 430.000 bức ảnh từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ được gửi về.

Tác phẩm Adrift in the Sea of Weeds (Lạc trôi giữa biển rong) chụp tại Côn Đảo của tác giả Nguyễn Hiếu Linh giành giải Nhất hạng mục National Awards - Việt Nam.

Theo miêu tả, bức ảnh chụp từ trên cao, ghi lại một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa lớp thực vật dưới nước dày đặc, bao quanh bởi những dòng chảy và ánh sáng dịch chuyển. Tác phẩm "gợi lên sự mong manh của con người trong không gian biển rộng lớn, sống động".

"Tôi khá bất ngờ khi đoạt giải. Thật sự khi so sánh với những bức ảnh dự thi khác có độ phức tạp cao hơn nhiều, tôi không kỳ vọng nhiều vào bức ảnh này", anh nói với Tri Thức - Znews.

Bức ảnh được chụp trong chuyến đi đến vịnh Đầm Tre (Côn Đảo) tháng 5/2025. Hiếu Linh, sống tại Hà Nội, làm việc tại một quỹ đầu tư cho các công ty công nghệ và start-up tăng trưởng ở châu Á, ban đầu dự định lặn ngắm san hô.

Tuy nhiên, trước những thay đổi của rạn san hô, anh chuyển sang tìm bãi rong mơ, một lựa chọn được cho là mang tính tình thế nhưng mở ra cơ hội khác.

Hiếu Linh (áo đen) ngồi trên ca nô, sử dụng drone để tác nghiệp tại vịnh Đầm Tre, Côn Đảo, tháng 5/2025.

Tác giả sử dụng drone (thiết bị không người lái) để tác nghiệp, với góc máy gần như thẳng đứng từ trên cao, không đặt ra yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nào khác. Anh cũng không "phức tạp hóa" quá trình sáng tác, chỉ đơn giản hướng ống kính về nơi mình thấy đẹp nhất và bấm máy.

Theo anh, khó khăn lớn nhất không nằm ở bố cục mà ở thao tác kỹ thuật khi cất và hạ cánh drone trên một chiếc ca nô dập dềnh giữa biển. Chỉ một sai sót, thiết bị có thể rơi xuống nước, đồng nghĩa mất toàn bộ dữ liệu và cơ hội chụp lại.

Trái với cảm giác vỡ òa thường thấy, khoảnh khắc sau khi bấm máy với Linh là sự căng thẳng. "Tôi chỉ muốn hạ cánh drone ngay lập tức vì nếu xảy ra sai sót, tôi sẽ mất file ảnh cũng như không thể chụp lại trong suốt chuyến đi", anh nói.

Tác giả cho biết không muốn "đóng khung" thông điệp của tác phẩm hay định hướng cảm nhận người xem. Theo anh, giá trị của nhiếp ảnh nằm ở sự đa dạng trong diễn giải.

Những người anh hỏi sau đó đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về bức ảnh: có người thấy con người nhỏ bé giữa tự nhiên; có người nhận ra vẻ đẹp cấu trúc của bãi rong khi nhìn từ trên cao; có người tò mò về những gì ẩn dưới lớp rong; cũng có người hình dung toàn bộ khung cảnh như một cơ thể sống đang chuyển động.

Trước đó, bức ảnh rong mơ không phải lựa chọn "an toàn" khi anh lần đầu gửi tác phẩm dự thi quốc tế. Không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Linh tiếp cận cuộc thi bằng tư duy của một nhà đầu tư. Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực này khiến anh chọn cách "đa dạng hóa danh mục".

Các bức ảnh khác của anh có bố cục phức tạp, nhiều chi tiết. Riêng bức ảnh rong mơ được giữ ở mức tối giản, có thể xem nhanh, tạo sự đối lập trong bộ tác phẩm.

Theo Linh, điểm nổi bật của bức ảnh nằm ở cách đặt con người trong tổng thể. Nếu nhiều tác phẩm khác lấy con người làm chủ thể, anh làm điều ngược lại: để bãi rong là trung tâm, còn con người chỉ là một chi tiết nhỏ, như đang lạc vào không gian đó.

Ban tổ chức sau đó mô tả tác phẩm với những yếu tố như "dòng chảy và ánh sáng dịch chuyển", "con thuyền nhỏ, sự mong manh", hay "phong cảnh biển đang sống". Đây là những chuyển động và tương phản tạo nên chiều sâu cho khung hình.

Sau giải thưởng, Linh không thay đổi định hướng. Anh tiếp tục theo đuổi nhiếp ảnh phong cảnh thiên nhiên và động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, có số lượng còn lại ít trong tự nhiên.

"Nếu không chụp sớm, có thể trong tương lai sẽ không còn nhiều cơ hội để ghi lại những cảnh quan và loài vật như thế nữa", anh nói.