Công an làm việc với thanh niên lái ô tô Porsche "drift" trên đường

Nam tài xế cầm lái ô tô hiệu Porsche thực hiện "drift" trong khu đô thị Sala sau đó rời đi - Ảnh cắt từ clip.

Chiều 5/6, Công an phường An Khánh (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh và đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh đã mời nam tài xế lái ô tô Porsche "drift" trên đường Nguyễn Cơ Thạch gây náo loạn.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định tài xế lái ô tô "drift" trong khu Sala là C.M. (23 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Nam tài xế đã xuất trình giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Sự việc xảy ra vào đêm 4/6, đoạn clip được người đi đường ghi lại, đăng tải mạng xã hội. Hiện Công an phường An Khánh đang làm việc với nam tài xế để củng cố hồ sơ xử lý.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại ô tô hiệu Porsche liên tục "drift" nhiều vòng, "diễn xiếc" trên đường Nguyễn Cơ Thạch (trong khu đô thị Sala), phường An Khánh. Tiếng động cơ gầm rú khiến người đi đường khiếp vía.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, trích xuất camera khu vực và xác định được chủ xe và mời lên làm việc.

Việc tự ý thực hiện kỹ thuật "drift" (hai bánh xe sau trượt xoay tròn, bánh trước gần như đứng yên) trên các tuyến đường giao thông công cộng là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rủi ro tai nạn. Kỹ thuật này chỉ nên thực hiện tại các trường đua chuyên nghiệp hoặc khu vực được cấp phép.