Tháng Bảy trên những công trình nghĩa tình

07/07/2026 15:01
Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh, UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã hướng dẫn 3 hộ dân hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
07/07/2026 05:34
Lực lượng chức năng bước đầu quy tập được 9 hài cốt và phát hiện nhiều hiện vật bao gồm giấy tờ, quân trang và vũ khí còn nguyên vẹn sau gần 60 năm.
05/07/2026 11:30
Nhiều ô tô hư hỏng, xác xe và phụ tùng phế liệu được tập kết dọc quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thạch Hà (Hà Tĩnh), gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
04/07/2026 14:46
Hà Tĩnh có gần 80 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình. Với đặc tính tiện dụng, sản phẩm này được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, chất lượng hiện còn nhiều lo ngại.
01/07/2026 11:26
Sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua địa bàn xã Hương Đô (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh kế, tài sản và sự an toàn của hàng trăm hộ dân.
30/06/2026 10:37
Với thông điệp “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu hút sự tham gia của gần 160 tình nguyện viên.
28/06/2026 16:54
Người dân xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) mong muốn cống T21 được hoàn thiện đồng bộ để việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được ổn định.
27/06/2026 14:48
Từ sự kêu gọi và lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái BHT, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Đô và Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã được nhận số tiền gần 200 triệu đồng.
27/06/2026 11:05
Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.
26/06/2026 19:35
Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ phát triển – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh đã trở thành mái ấm của rất nhiều trẻ em khuyết tật.
25/06/2026 14:55
Suốt nhiều năm, 3 mẹ con chị Bùi Thị Huệ (thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) sống trong căn nhà chật hẹp với muôn vàn thiếu thốn.
25/06/2026 08:15
Người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) đã được các cấp, các ngành và cộng đồng chăm lo, giúp đỡ về mọi mặt để vơi bớt khó khăn, có động lực vươn lên trong cuộc sống.
24/06/2026 13:53
Các chương trình, phong trào, hoạt động vì người nghèo đã giúp người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những mái nhà khang trang, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
24/06/2026 13:41
Sau thời gian dài hoang hóa, Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim cần sớm được tái đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực phía tây Hà Tĩnh.
24/06/2026 05:22
Xác tàu cá và một số công trình tồn tại nhiều năm trong khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng an toàn neo đậu tàu thuyền.
23/06/2026 13:18
Mô hình “San sẻ yêu thương” do các nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhận thường xuyên có các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến các trẻ em tật nguyền.
23/06/2026 10:34
Nhiều năm nay, nhiều hộ dân ở các thôn Làng Khang và Cứu Quốc, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) phải dùng nguồn điện đấu tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
21/06/2026 17:44
Tiếp tục các hoạt động hướng về quê hương, trong đợt trao quà lần thứ 21, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã dành 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và 20 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
19/06/2026 13:00
Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
19/06/2026 11:05
Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ bò và gà sinh kế để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.
18/06/2026 14:26
Những phần quà ý nghĩa cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang tiếp thêm động lực cho các hoàn cảnh khó khăn vững bước trong học tập và cuộc sống.
18/06/2026 10:48
Hai cá thể cá sấu nước mặn dài tới 5,5m, nặng hơn một tấn vừa bị tiêu diệt tại Malaysia. Đây là loài bò sát lớn nhất thế giới hiện nay và từng ghi nhận nhiều vụ tấn công con người.
18/06/2026 05:05
Theo Bộ Công an, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, sang trọng, hứa hẹn nạn nhân chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
15/06/2026 18:49
Sau khi hoàn thành, "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" sẽ là mái ấm để 4 chị em ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
13/06/2026 15:38
Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Qua đó giúp họ “an cư lạc nghiệp”, vươn lên trong cuộc sống.
12/06/2026 15:39
Các đơn vị đã trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh).
12/06/2026 14:05
Cầu Ông Đương bắc qua sông Nhà Lê, thuộc thôn Tân Khê, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị gãy gập, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của hàng trăm hộ dân.
12/06/2026 10:51
Dạy bơi miễn phí nhằm trang bị kỹ năng bơi, lội, phòng, chống đuối nước góp phần giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hộ Độ (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) an toàn hơn trong dịp hè.
11/06/2026 16:44
Bước sang tuổi 90, ông Lê Văn Nhu (thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang là trụ cột chăm lo cho người vợ già yếu và con trai mang bệnh hiểm nghèo.
10/06/2026 09:49
Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thông hư hỏng trên tuyến ĐH.38 đã được các địa phương khẩn trương khắc phục.