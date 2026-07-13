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Cộng đồng

Tháng Bảy trên những công trình nghĩa tình

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), nhiều địa phương ở Hà Tĩnh triển khai các công trình, hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, chăm lo người có công với cách mạng.

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Tháng 6/2026, ông Dương Đình Thanh (xã Toàn Lưu) là thương binh hạng 2/4, được Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn lực của các nhà hảo tâm để xây dựng nhà ở mới.
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Sau hơn 1 tháng thi công, đến nay, ngôi nhà của gia đình ông Thanh đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao, giúp gia đình ổn định cuộc sống trong căn nhà mới.
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Nhìn ngôi nhà khang trang dần hoàn thiện, bà Nguyễn Thị Trúc (vợ ông Thanh) không giấu được niềm xúc động: "Ngôi nhà cũ bị mối mọt, xuống cấp nghiêm trọng nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện sửa chữa, làm mới. Mỗi mùa mưa bão, cả nhà đều nơm nớp lo sợ. Nay được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng ngôi nhà kiên cố, vợ chồng tôi rất vui và biết ơn. Chúng tôi mong ngôi nhà sớm hoàn thành để yên tâm sinh sống, làm ăn".
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Cùng hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà Mai Thị Trâm (xã Hồng Lộc) cũng được hỗ trợ hơn 70 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh và đóng góp của địa phương để xây nhà nghĩa tình cho con gái Nguyễn Thị Trang (nạn nhân chất độc da cam gián tiếp). Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành gần 80% khối lượng. Những ngày này, cán bộ, đoàn viên và người dân địa phương đang tích cực hỗ trợ ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ.
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Ông Lê Viết Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết: “Gia đình bà Mai Thị Trâm thuộc diện người có công, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên địa phương đã đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân còn đóng góp ngày công, vận chuyển vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thành, sẽ sớm bàn giao để gia đình ổn định cuộc sống".
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Song song với việc chăm lo đời sống các gia đình chính sách, thời điểm này, nhiều công trình tri ân trên địa bàn cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Tại xã Đồng Tiến, các tượng đài liệt sĩ đã xuống cấp đang được khẩn trương tu bổ, sửa chữa.
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Đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, triển khai đồng bộ các hạng mục với quyết tâm hoàn thành trước ngày 27/7/2026.
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Ông Nguyễn Đức Công – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: "Sau khi sáp nhập từ ba xã Thạch Văn, Thạch Hội và Thạch Trị, trên địa bàn xã có nhiều công trình ghi công liệt sĩ cần được quản lý, tu bổ. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, địa phương đã huy động các nguồn lực để sửa chữa, chỉnh trang các công trình, phục vụ hoạt động dâng hương, tưởng niệm và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ".
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Hướng về tháng Bảy tri ân, cùng với các công trình an sinh và tu bổ di tích, tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách...
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Những hoạt động thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trên khắp địa bàn tỉnh.
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Từ những ngôi nhà nghĩa tình, công trình tri ân đến các phần việc của tuổi trẻ, không khí hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đang lan tỏa sâu rộng ở nhiều địa phương. Mỗi công trình, mỗi việc làm đều là sự tri ân thiết thực, góp phần chăm lo đời sống người có công, gìn giữ các địa chỉ đỏ và bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.
VIDEO: Tháng Bảy trên những công trình nghĩa tình.

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Tags:

#nghĩa tình #công trình tri ân #gia đình chính sách #liệt sĩ #xây nhà #Hà Tĩnh #thương binh

Chủ đề Người có công với cách mạng

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