Đã quy tập 69 hài cốt, 1 bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Khi mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục ghi nhận thêm kết quả mới.

Trong ngày 13/7, thêm 20 bộ hài cốt được phát hiện và cất bốc, nâng tổng số hài cốt quy tập sau một tuần triển khai lên 69 bộ cùng 1 bộ tập thể, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.

Công tác khai quật vẫn được thực hiện theo phương châm thận trọng, tỉ mỉ. Mỗi lớp đất đều được bóc tách bằng phương pháp thủ công nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn lại.

Các hài cốt sau khi cất bốc đều được vệ sinh, phân loại, lập hồ sơ và lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Những di vật thu được tiếp tục được bảo quản để phục vụ quá trình xác minh danh tính các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - dẫn đầu đoàn công tác tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng sáng 13/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Sáng cùng ngày, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Hoạt động diễn ra nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác đến khu vực khai quật để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng tìm kiếm. Ông khẳng định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công việc này góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương, đồng thời giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay.

Theo kế hoạch, ngày 14/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, tập trung ở Khu vực A - vị trí đầu tiên được radar xuyên đất phát hiện dấu hiệu dị thường: Ngày 23/6: Đào khảo sát, phát hiện 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật quý giá, trong đó có sổ tay ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Ngày 6/7: Ngày đầu triển khai tìm kiếm quy mô lớn, phát hiện thêm 4 bộ hài cốt. Tổng cộng: 9 bộ.

Ngày 7/7: Phát hiện thêm 2 bộ hài cốt. Tổng cộng: 11 bộ.

Ngày 8/7: Tạm dừng khai quật để chuẩn bị hậu cần và mở rộng hiện trường.

Ngày 9/7: Mở rộng hố đào sâu 2 m, dài 5 m, rộng 3 m, bóc tách khoảng 50 m3 đất. Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật. Tổng cộng: 16 bộ.

Ngày 10/7: Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt. Tổng cộng: 29 bộ.

Ngày 11/7: Phát hiện 20 bộ hài cốt, 1 bộ tập thể cùng 7 bộ di vật đi kèm. Tổng cộng: 49 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể đã được tìm thấy.

Ngày 12/7: Phát lộ 20 bộ hài cốt. Tổng cộng: 69 hài cốt và 1 bộ tập thể.