Hoàn thiện hồ sơ cấp "sổ đỏ" cho 3 hộ dân ở xã Lộc Hà sau đổi đất làm đường

Ngày 9/1/2026, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Cần sớm cấp “sổ đỏ” cho 3 hộ dân ở xã Lộc Hà sau đổi đất làm đường”.

Đoạn đường sau khi gia đình ông Phan Ngọc đổi đất để mở đường.



Theo phản ánh, năm 2015, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (cũ) có 19 hộ gia đình có diện tích đất phải giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án công trình đường giao thông nông thôn và được bồi thường đất ở. Tuy nhiên, sau 10 năm, 3 hộ (gồm các ông Phan Ngọc, Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Xuân Vệ) cùng ở thôn Xuân Yên đổi đất để thực hiện xây dựng nông thôn mới và được UBND huyện Lộc Hà (cũ) giao đất tái định cư nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Để xử lý dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 3 hộ nói trên, ngày 27/5/2026, UBND xã Lộc Hà đã có Văn bản số 902/UBND – KT gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.

Ngày 4/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 4236/SNNMT-VPĐK về việc phúc đáp kiến nghị của UBND xã Lộc Hà.

Tại Văn bản số 4236/SNNMT-VPĐK, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 quy định về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về QSDĐ quy định thì việc 3 hộ ông Phan Ngọc, Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Xuân Vệ đã được UBND huyện Lộc Hà (cũ) ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định thì được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp (đối với phần diện tích không được khấu trừ theo phương án bồi thường đã được phê duyệt) theo quy định.

Vị trí thửa đất tái định cư giao cho gia đình ông Phan Ngọc nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Lộc Hà căn cứ các quy định để xem xét việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 3 hộ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thiều - Phó Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Lộc Hà) cho biết: “UBND xã đã hướng dẫn hộ ông Phan Ngọc, Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Xuân Vệ hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định”.