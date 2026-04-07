Ra quân tổng vệ sinh môi trường tại bãi biển Lộc Hà

Tiến Dũng - Giang Nam
(Baohatinh.vn) - Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về rác thải bủa vây bãi biển, xã Lộc Hà đã ra quân thu dọn, chỉnh trang cảnh quan, môi trường chuẩn bị cho mùa du lịch mới.

Sáng 7/4, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại khu vực bãi biển, nhằm chuẩn bị chu đáo cho mùa du lịch mới.
Hoạt động thu hút hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức cùng đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
Chỉ trong hơn 2 giờ đầu buổi sáng, các lực lượng đã tích cực thu gom, vận chuyển và xử lý (đốt, chôn lấp, tập kết chờ đưa đi các cơ sở xử lý) khoảng 10 tấn rác thải các loại theo đúng quy trình, góp phần cải thiện đáng kể cảnh quan môi trường ven biển, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh chung.
Hoạt động tổng vệ sinh đã góp phần tạo nên diện mạo xanh – sạch – đẹp, thông thoáng cho khu vực bãi tắm Xuân Hải cùng hơn 12 km đường bờ biển của xã Lộc Hà.
Đây là việc làm thiết thực góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng và từng bước chấm dứt tình trạng nhếch nhác xuất hiện tại bãi biển thời gian qua, xây dựng nếp sống văn minh, trách nhiệm.
Thông qua hoạt động này, xã Lộc Hà đang tiếp tục xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch biển văn minh, thân thiện, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón du khách trong mùa du lịch biển năm nay.
Biển Xuân Hải - xã Lộc Hà sạch sẽ, thoáng đẹp, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong mùa du lịch 2026.

Sau đợt ra quân này, địa phương sẽ tiếp tục huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân mở rộng phạm vi dọn dẹp, thu gom rác tại khu vực ven biển. Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vứt rác bừa bãi; đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh dọc bãi biển chỉnh trang hàng quán, xây dựng cảnh quan, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Minh – Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Lộc Hà

Thông tin hộp thư cộng tác viên Báo Hà Tĩnh từ 25 - 31/3

