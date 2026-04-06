Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Biển Lộc Hà nhếch nhác, rác thải bủa vây

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mùa du lịch biển đã cận kề nhưng hiện nay khu vực bờ biển ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn đang bị bao vây bởi rác thải, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Điểm nhấn của biển Lộc Hà là khu vực bãi tắm Xuân Hải với chiều dài gần 2km nhưng tại đây nhiều vị trí đang bị rác thải bủa vây. Ảnh chụp sáng 5/4.
“Tôi thấy bãi biển này rất đẹp, người dân thân thiện nhưng rác nhiều quá. Ở dưới bãi biển cũng nhiều rác mà ở trên bờ kè cũng vậy. Tôi hi vọng rác sớm được dọn và bà con phải giữ được môi trường biển để có cảnh quan đẹp” – anh Vũ Văn Nam (người trong ảnh) du khách tỉnh Hưng Yên bày tỏ.
Em Nguyễn Hoàng Anh, xã Can Lộc cũng bày tỏ: “Em thường cùng gia đình, bạn bè đến đây vào sáng sớm nhưng biển nhiều rác quá, làm mất đi sự trong lành. Em mong rác tại khu vực biển sớm được dọn dẹp”. Ảnh chụp sáng 5/4.
Theo ghi nhận, các tuyến đường dẫn ra biển và khu vực trên kè biển (nơi các hộ buôn bán, kinh doanh hàng nước giải khát và đồ ăn nhanh) rác thải vứt ngổn ngang, gia súc thả rông, phóng uế gây ô nhiễm môi trường. Một số công trình xây dựng dang dở khiến cho khu vực biển Lộc Hà trở nên nhếch nhác... Ảnh chụp sáng 5/4.
Về vấn đề môi trường tại khu vực biển Lộc Hà, anh Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp và môi trường Thạch Bằng, xã Lộc Hà cho biết: “Hợp tác xã chúng tôi phụ trách việc thu gom, xử lý rác thải ở khu du lịch nhưng do chỉ thu tiền dịch vụ các hộ kinh doanh từ tháng 4 đến tháng 8 nên những tháng còn lại, vấn đề môi trường hầu như thả nổi. Năm nay các nhà hàng hoạt động trở lại muộn nên HTX chưa tiến hành thu gom rác”. Ảnh chụp sáng 5/4.
Mặt tiền vào bãi tắm Xuân Hải (Lộc Hà) nhếch nhác, biển bảng hư hỏng chưa được sửa chữa.
Khu vực kè biển và nhà hàng tại bãi tắm Xuân Hải trở thành nơi chăn thả gia súc.
Đáng nói hiện nay, Dự án quảng trường biển Cửa Sót sau khi thi công xong phần nền thì dừng lại từ cuối tháng 2/2026 đến nay để rà soát, điều chỉnh nguồn vốn. Sự dang dở của dự án này vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa mất an toàn tại khu vực biển Lộc Hà. Chính quyền địa phương đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư phải có giải pháp che chắn công trình, dọn dẹp vệ sinh môi trường nhưng chưa được thực hiện.
Ông Nguyễn Văn Thiều – Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Năm nay địa phương không tổ chức khai trương du lịch biển và do quảng trường biển đang thi công dang dở nên công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường triển khai muộn hơn. Trong tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức họp các nhà hàng để chỉnh trang, vệ sinh môi trường khu vực bãi biển”. Ảnh chụp sáng 5/4.
Xã Lộc Hà có đường bờ biển dài hơn 12 km, có bãi tắm Xuân Hải được đánh giá là đẹp, thoải, trong xanh và an toàn. Mùa du lịch biển đang đến rất gần, để phát huy tiềm năng, lợi thế của biển Lộc Hà, địa phương cần khẩn trương ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên bãi biển. Về lâu dài, cần có giải pháp quản lý đồng bộ, nâng cao ý thức cộng đồng, giữ gìn môi trường biển, tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững.
Video: Biển Lộc Hà nhếch nhác, rác thải bủa vây

Tin liên quan

Tags:

#Biển Lộc Hà nhếch nhác #rải thải bủa vây

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45

Lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45

Lễ yên vị được UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tổ chức theo nghi thức truyền thống, với các nghi lễ cầu siêu, dâng hương trang nghiêm, đúng phong tục.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.