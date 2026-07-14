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Cộng đồng

Tháng Bảy ở "làng tri ân"

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Tháng Bảy lại về trên thôn Khánh Lộc, xã Gia Hanh (Hà Tĩnh). Những mâm cơm tưởng nhớ, lễ giỗ tập thể cùng việc dâng hương, tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn được các thế hệ người dân nơi đây gìn giữ như một lời tri ân lặng lẽ...

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Thôn Khánh Lộc, được sáp nhập từ Thái Kiều, Quần Ngọc và Kiều Mộc thuộc xã Gia Hanh.

Tháng Bảy về, không khí tri ân lại lan tỏa khắp thôn Khánh Lộc, được sáp nhập từ Thái Kiều, Quần Ngọc và Kiều Mộc thuộc xã Gia Hanh. Đây là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi có 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng (đều đã qua đời) và 38 liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.

Những ngày này, tại các gia đình thân nhân liệt sĩ, bàn thờ được sửa sang trang trọng, mâm cơm cúng, hoa tươi, hoa đăng được chuẩn bị chu đáo. Nhiều gia đình có Mẹ Việt Nam Anh hùng đã khuất cũng thành kính dâng hương, làm cơm cúng Mẹ. Đó không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là sự tiếp nối đạo lý biết ơn của con cháu đối với các thế hệ đi trước.

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Anh Mai Khắc Đồng cùng người mẹ chuẩn bị lễ giỗ cho bác ruột là liệt sĩ Mai Khắc Tứ.

Dù sinh sống và làm việc tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, nhưng nhiều năm nay, cứ đến giữa tháng Bảy, anh Mai Khắc Đồng lại trở về quê để cùng người mẹ chuẩn bị lễ giỗ cho bác ruột là liệt sĩ Mai Khắc Tứ - hy sinh năm 1953 tại chiến trường Bình Trị Thiên.

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Hằng năm, cứ đến tháng Bảy, anh Mai Khắc Đồng lại về làm lễ giỗ cho người bác ruột là liệt sĩ Mai Khắc Tứ.

Anh Mai Khắc Đồng - Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội cho biết: "Dù sinh sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng năm nào đến dịp tháng Bảy tôi cũng cố gắng thu xếp về quê. Đây không chỉ là ngày giỗ của bác tôi mà còn là dịp để con cháu trong gia đình cùng nhau tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi mong các con mình sau này cũng sẽ luôn ghi nhớ cội nguồn, biết trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước để sống có trách nhiệm hơn với gia đình và quê hương".

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Mỗi độ tháng Bảy về, người thân lại lau dọn bàn thờ, dâng hương, thắp hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ.

Câu chuyện của anh Đồng cũng là hình ảnh chung của nhiều gia đình tại thôn Khánh Lộc. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, con cháu lập nghiệp ở nhiều nơi, nhưng mỗi dịp tri ân, mọi người đều hướng về quê hương, cùng nhau tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong mỗi ngôi nhà, những nén hương thơm, ngọn nến và mâm cơm cúng được chuẩn bị bằng tất cả sự thành kính để tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ. Đó là cách để các thế hệ hôm nay gìn giữ ký ức, giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước và sự hy sinh to lớn của cha ông.

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Bà Phạm Thị Vinh dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các liệt sĩ.

Bà Phạm Thị Vinh - em dâu liệt sĩ Bùi Thanh Thái (hy sinh năm 1972 tại chiến trường Bình Trị Thiên), ở thôn Khánh Lộc, xã Gia Hanh chia sẻ: “Mỗi dịp tháng Bảy, gia đình tôi lại làm mâm cơm giỗ để tưởng nhớ người thân đã hy sinh. Chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu phải biết trân trọng cuộc sống hôm nay, bởi hòa bình, độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương của cha ông".

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Nhà bia tưởng niệm của thôn được người dân duy trì lễ giỗ tập thể các liệt sĩ.

Không chỉ tri ân trong từng gia đình, nhiều năm nay, người dân ở đây còn duy trì lễ giỗ tập thể tại Nhà bia tưởng niệm của thôn. Vào dịp này, các dòng họ, đoàn thể và đông đảo người dân cùng chuẩn bị mâm cơm, thắp hoa đăng, dâng hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ. Hoạt động đã trở thành nét đẹp mang đậm giá trị nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

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Việc duy trì lễ giỗ tập thể và các hoạt động tri ân, không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Xuân Thiên - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Gia Hanh cho biết: "Việc duy trì lễ giỗ tập thể và các hoạt động tri ân tại thôn Khánh Lộc không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho người dân nơi đây. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, để truyền thống cách mạng của quê hương luôn được nối tiếp và lan tỏa".

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Khánh Lộc vùng đất hứng chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh, hôm nay đang từng ngày khởi sắc.

Những mâm cơm tri ân, những ngọn hoa đăng lung linh trong tháng Bảy ở Khánh Lộc không chỉ là sự tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sĩ, mà còn là cách để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của cha ông. Chính sự tiếp nối ấy đã gìn giữ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trở thành sức mạnh tinh thần để quê hương Gia Hanh tiếp tục phát triển.

VIDEO: Nét đẹp người dân làm mâm cúng, dâng hương hoa lên bàn thờ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những liệt sĩ vào dịp tháng Bảy hàng năm.

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#Thôn Khánh Lộc có 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 38 liệt sĩ #Thôn Khánh Lộc xã Gia Hanh #Thôn Khánh Lộc truyền thống cách mạng

Chủ đề An sinh xã hội

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