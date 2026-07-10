Tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, toàn bộ quân số của đơn vị được huy động tập trung cho hiện trường.

Hiện tại hố khai quật được mở rộng với chiều dài 5m, rộng 3m, sâu khoảng 2m, khối lượng đất đào lên khoảng 50m3.

Khối lượng đất đào lên khoảng 50m3.

Mỗi lớp đất được bóc tách theo quy trình chặt chẽ, công tác khai quật được thực hiện đi đôi với việc rà soát, thu thập các di vật nhằm phục vụ xác minh danh tính và nghiên cứu lịch sử.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh theo sát diễn tiến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều di vật như hộp tiếp đạn, sổ tay, lược, cúc áo, tăng võng cùng các vật dụng sinh hoạt của bộ đội.

Từng công đoạn tìm kiếm, quy tập được thực hiện cẩn trọng.

Đáng chú ý là việc tìm kiếm thực địa đang diễn ra đồng thời với quá trình bổ sung tư liệu lịch sử khi chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ, kỷ vật chiến tranh do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.

Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận những tư liệu, kỷ vật chiến tranh do nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.

Những hồ sơ này được kỳ vọng sẽ giúp thành phố đối chiếu thông tin, giải mã các dữ liệu còn thiếu và hỗ trợ xác định danh tính các liệt sĩ được tìm thấy tại hiện trường.